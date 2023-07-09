創業在美國／華裔東主開日餐廳 「疫」起突圍

日式餐廳橋畔華裔東主陳啟翀在疫情中把握機遇。（記者張曼琳／攝影）

2019年新冠疫情 以來，灣區 無數小商業因難以運營而不得不關閉。根據東灣經濟發展聯盟（East Bay Economic Development Alliance）2020年的一項調查顯示，在東灣的2000個小商業中，40％已經在疫情第一年關閉，而那些能夠繼續營業的企業也經歷了收入大幅下降、或被迫裁員、或採取其他艱難的行動來嘗試繼續或恢復營業。

但在逆境中，總是有人可以迎難而上。位於東灣阿拉米達市的日式餐廳「橋畔」（Hashi Gawa）的華裔東主陳啟翀（Rick Chan）就是在疫情中把握機遇，把危機轉為商機。這間於2021年8月末仍處於疫情中開業的日式餐廳，在不到兩年的時間裡，一躍成為該市最受歡迎的日式料理之一。

多年積累 迎來天時地利

因店面地處阿市和屋崙市交接的果谷公路大橋（Fruitvale Railroad Bridge）旁，因此取名為「橋畔」，並用日文發音拼寫Hashi Gawa作為店名。

東主陳啟翀自幼憧憬飲食行業，熱愛美食文化並且熱衷和他人分享，從事日餐行業已超過20年，曾在南加洛杉磯向來自日本 的壽司師傅學習，之後回到灣區，在多間餐廳積累經驗與學習心得，在多年準備後，終於決定自立門戶。

陳啟翀表示，儘管疫情期間許多餐館被迫關門，但正因為如此，也是一個「入場」餐飲業的好時機，獲得了和疫情前相比便宜的房租，外加自身多年經驗和財務的積累，他認為是一個「天時地利」的好機會。

他接盤了原本在此經營的一家日式餐廳的店面，重新裝修成更具日本特色和現代化的風格，即刻吸引了附近居民的眼球。目前，在餐廳點評Yelp網站上有著4.5顆星（滿分5星）的高分，店內的菜品也十分豐富，除了各式各樣的壽司卷外，以新鮮生魚片為主打的主廚推薦（Omakase） 手握壽司（Nigiri）或生魚片（Sashimi），以及特色菜Hashi Kaisen Don（海鮮丼）搭配店內的各個品牌的清酒，吸引著食客光臨。

感謝員工 自掏腰包出遊

創業總是艱難的，不可能一帆風順。陳啟翀認為，目前雖然餐館的客源不斷，但是距離他心目中的成功還有一段距離。其實，從創業開始的每一步都是困難的，比如裝修、招聘員工、進貨等，每一步都各有各的難處，凡是遇到問題，都需要一一解決。自開店以來。他也借助了互聯網平台，採用手機應用程式，呈現菜單或客人下單，也加入了第三方外賣平台，以擴充客源和生意。