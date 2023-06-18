創業在美國／北加華人 葡萄酒業釀出一片天

首屆北加州華人酒莊品酒會6月初在艾鷺酒莊舉行。蘇諾瑪前市長、現市議員丁駿輝（左一），紅木區華人協會會長王潘瑞貽（右一）等出席。（記者劉先進／攝影）

首屆北加州華人 酒莊品酒會6月初在艾鷺酒莊（Ektimo Vineyards）舉行。艾鷺酒莊等共北灣八家酒莊的七位華裔東主和管理者，八仙過海、各顯神通，各自拿出上選的葡萄酒，受到參與者熱捧。

葡萄酒業歷來被認為是白人的天下。葡萄酒業新聞網站SevenFifty Daily在三年前發布的一項對該行業3100多名專業人士的調查發現，84%的受訪者是白人，只有2%的人認為是非裔或非洲人。

雖然沒有明確亞裔的數字，但亞裔乃至華裔在葡萄酒業中是極少數。艾鷺酒莊東主謝陽（April Xie）說，遇到的白人酒莊東主約佔全體的90%。

與之形成鮮明對比的是，歷史上，華人勞工 曾在加州葡萄酒的發源地蘇諾瑪谷的開發中做出突出貢獻。在約200名中國勞工的幫助下，Buena Vista酒廠於1857年建成，是加州第一家優質酒廠。哈佛大學歷史學碩士、納巴谷居民麥考密克（John McCormick）著有新書「納巴谷的華人：建設酒鄉中被遺忘的社區」。他說，如果沒有中國勞工，納巴谷的整個葡萄酒行業就不可能有今天。

此次品酒會有七個華人東主或管理層到場，且全部是第一代移民。包括：艾鷺酒莊東主謝陽，愛葡酒莊（Appellations Cellar）莊主朱清宜（Ivonne Zhu），鄧肯山酒莊（Duncan Peak Vineyards）東主蔣艾桐（Jane Aitong Jiang），舜裔酒莊（Shunyi Cellars）東主張昕璐（George Zhang），奇朔酒莊（Quixote Winery）和漢納尼可酒莊（Hannah Nicole Vineyards & Winery）經理常鋮（Cheng Chang），鑽石山酒莊（Diamond Mountain Vineyard）執行總監詹強（Jason Zhan）和鑭金酒莊（Lanthanide Wines）東主Diane Wu。

蘇諾瑪前市長、現現市議員丁駿輝（Jack Ding），紅木區華人協會會長王潘瑞貽（Nancy Wang）等出席。

員工罷工 管理遇挑戰

謝陽說，經商的父親曾於2003年在史丹福大學上課，期間去納巴旅遊，對葡萄酒產業鏈很驚訝。他是寧夏人，寧夏是中國葡萄酒產業新星，所以決定轉換跑道。探訪100多個酒莊後，買下了目前的酒莊。該酒莊最初成立於1985年，也曾是美國前五的猶太人開設的酒莊。因後繼無人之後，易手給一位釀酒師，但經營不善，每況愈下，不得不破產變賣。

謝陽大學時在俄亥俄州學傳媒，在媒體實習一年後，22歲的她自告奮勇接手酒莊這個爛攤子。來到人生地不熟的加州，克服頗多挑戰。2012年，在最關鍵的釀酒壓榨期，生產車間的工人、釀酒師集體提出辭職，要求現場漲工資，漲幅是市場價的20%。「他們知道，如果走了，我找不到人代替，採摘的葡萄也要爛掉。」

經營管理的艱難，謝陽感受深刻。她還記得，當時和罷工員工談判時，雙手都在抖。她只能硬著頭皮，極力掩飾焦慮和緊張，但是，聲音還是不穩定。因為被人欺負，她很想哭，但還是忍住，並反覆和父親商量。最終，她只能妥協，被迫答應漲薪的條件。但同時也招人，壓榨期一過，她找到替代員工，果斷裁掉這批以罷工要脅的人。如今，酒莊的員工都是大浪淘沙，知根知底，做事靠譜。

中國採購 多元化經營

一開始，採購瓶子、釀酒中的乾冰、氮氣等物料過程中，經銷商一看酒莊地址，很快和破產且名聲不佳的前任酒莊聯繫起來，不相信謝陽。她只能先交錢再拿貨，隨著信譽慢慢建立，開始可以拿貨後再給錢。甚至，她代為釀酒的客戶，也需要她來背書，幫忙從經銷商採購。

那一段時間，她白天上班，晚上學習釀酒，拿到葡萄酒最權威的課程之一WSET（Wine & Spirit Education Trust）品酒師最高的四級認證，並同時在戴維斯加大學習釀酒課程，熟悉酒莊管理等。

每年8月到10月期間，需要低溫發酵釀酒。而加州供電公司需要停電應對山火，謝陽就從中國購買發電機，以備不時之需。為節省成本，酒瓶、裝酒的罐子、酒瓶標誌，都是從中國供貨。比如，她讓工人量好酒罐尺寸，交給國內，用最好的不鏽鋼改良。酒標在美國印刷，需等待兩、三個月排期，她從深圳訂貨，兩周就能送到美國。

屢獲金獎 盼推動產業

作為新的「闖入者」，她不僅有自有品牌，還給美國26個客戶釀酒，幫中國5個客戶訂製酒品。為了擴大收入，她還銷售酒罐、酒標等產品，以擴大產業鏈，多元化運營。她也是當地唯一的集種植葡萄、生產、銷售於一體的華人酒莊東主。目前，酒莊產能有四萬箱，產量達到三萬箱，品牌知名度也逐漸傳播開。屢次獲得舊金山紀事報的酒類評選金獎。