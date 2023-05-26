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「麥當勞大王」尹集成：續推亞裔參與公共事務

記者劉先進／瓦卡維爾報導
世界日報舊金山社社長于趾琴（中）24日拜會亞太公共事務聯盟（APAPA）創始人尹集成（左），陪同的有亞太公共事務聯盟全國委員會兼執行長林彤（右二）、聯盟媒體關係專員王繪灃（右一）。（記者劉先進／攝影）
世界日報舊金山社社長于趾琴（中）24日拜會亞太公共事務聯盟（APAPA）創始人尹集成（左），陪同的有亞太公共事務聯盟全國委員會兼執行長林彤（右二）、聯盟媒體關係專員王繪灃（右一）。（記者劉先進／攝影）

世界日報舊金山社社長于趾琴24日拜會「麥當勞大王」、亞太公共事務聯盟（APAPA）創始人尹集成（C. C. Yin）。尹集成表示，將繼續推動亞裔參與公共事務的目標，勇往直前，但策略上有所調整，希望培養年輕一代的團隊合作，增強實戰能力。

亞太公共事務聯盟全國委員會兼執行長林彤（Tony Lin）、聯盟媒體關係專員王繪灃（Adrian Wang）也參與當日的拜會活動。

在拜會中，尹集成當起導遊，帶領大家參觀尹氏莊園，並重點介紹即將在年中落成的社區中心「The Pavilion」。中心將有多個LED顯示屏等多媒體展示，而且中心將捐贈給非營利組織亞洲傳統中心（Asian Heritage Center）使用，向遊客介紹亞裔在加州和美國做出的積極貢獻。

于趾琴說，世界日報的核心目標是為華人社區提供資訊服務，主要扮演三座橋樑，即華人和華人間、華人和故鄉間、華人和主流社會的橋樑，與APAPA的目標是一致的，並期望雙方加強合作，為社區提供更多豐富的資訊和深度報導，助力亞裔參政發聲。

尹集成表示，早在台灣時，就閱讀世界日報所屬報系的聯合報，「世界日報沒有政府、黨派偏向，提供真實資訊，真正為老百姓服務，是我們的一家人，我很有幸成為世界日報這個大家庭中的一份子。APAPA的初衷和世界日報一樣。我們提供各種服務，幫助所有華人和亞裔在政治或社會上取得成功」。

尹集成表示，APAPA成立22年，目標一致，勇往直前，但策略上需做調整。要根據年輕一代的思想、文化和個性、智慧做事，老一輩給予建議和資源支持。比如，目前APAPA實行的實習生計畫，讓年輕人連接過去亞裔的困難和奮鬥史，也能放眼未來發展。他認為，重點是培養年輕一代的團隊合作實戰能力。除了華裔的力量，還要繼續與其他種族合作，團結戰鬥；「我們保護好亞裔，才能在政治、經濟、文化上比較平等。運作方式也要調整，要改為義工為主，但企業化、專業化運營。 」

尹集成說，目前全國有色人種協進會 (NAACP)有2200個分會，付費會員50萬，預算2400萬。美國以色列公共事務委員會（AIPAC）有10萬付費會員，預算1.5億，都是參照的對象。APAPA有49個分會，有2萬5000個付費會員，預算250萬。APAPA未來計畫是，三年內，希望開枝散葉，擴展到100個分會，付費會員達到5萬個，預算為600萬；未來五年內，增加到150個分會，付費會員達到10萬個，預算為1000萬；10年內，上升到300個分會，付費會員達到20萬個，預算為2000萬。

尹氏莊園正在裝修中的社區中心「The Pavilion」。中心將有多個LED顯示...
尹氏莊園正在裝修中的社區中心「The Pavilion」。中心將有多個LED顯示屏等多媒體展示，並將捐贈給非營利組織亞洲傳統中心。（記者劉先進／攝影）

亞裔 預算 華人

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