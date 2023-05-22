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灣區收藏家史亦萍：亞裔文化歷史 要由我們自己書寫

記者李怡／舊金山報導
史亦萍與掛在家中的收藏品。（受訪者供圖）
史亦萍與掛在家中的收藏品。（受訪者供圖）

5月是亞太裔傳統文化月，一系列慶祝活動在舊金山灣區展開之餘，社區內也在探討如何將亞裔藝術作品和文化傳承，甚至在主流社會產生影響。關於這個主題，本報訪問了熱心參與「亞裔藝術傳承」的知名灣區收藏家史亦萍（Sally Shi）。她說：「一個族裔的地位最終要彰顯在文化上。但美國亞裔近現代藝術在美國歷史上幾乎是空白，需要我們從頭書寫。且亞裔的歷史一定要由自己來寫，不能被別人書寫和定義。」

多年來史亦萍與丈夫張寒松共同創立的松平基金會，一直致力於收藏和支持當代亞裔藝術家的作品。「收藏亞裔藝術品的意義對於在美華人意義深遠。但是對於收藏人的要求又極高，目前在行業內可以勝任這一角色的人不多。因為對資本、文化、鑒賞力、個人興趣具有極高的要求」，史亦萍說，「目前在美國社會的現狀是，亞裔藝術的整個生態鏈尚不完整。想要書寫亞裔文化的歷史，需要有人在具有資本、熱愛和能力的情況下，把亞裔藝術生態鏈建立起來，達到一定的高度和影響力，最終讓社會意識到，亞裔文化是美國歷史很重要的一部分」。

松平基金會與硅谷亞洲藝術中心合辦專家講解「富春山居圖」。（受訪者供圖）
松平基金會與硅谷亞洲藝術中心合辦專家講解「富春山居圖」。（受訪者供圖）

作為生活在美國30多年的第一代華人移民，史亦萍說：「作為華裔社區一分子，我們最大的挑戰在於融入主流社會。比如仇視亞裔（AAPI Hate），不應該在發生之後才採取應對措施。正確的做法是怎麼讓這些事情不再發生，這需要長期和『潤物細無聲的努力』，並通過亞裔文化和藝術，巧妙地融入其他社區中」。

身為兩個孩子的媽媽，史亦萍收集藝術畫作，書寫亞裔歷史的初衷，是為了自己和所有亞裔的下一代。她希望，為出生在美國的亞裔創造一個更廣闊美好的發展環境。

松平基金會支持亞裔優秀大學生活動。（受訪者供圖）
松平基金會支持亞裔優秀大學生活動。（受訪者供圖）

史亦萍除作為亞裔藝術收藏家之外，還積極投身於亞裔社區建設、社會活動和慈善事業，專注於亞洲視覺藝術、AAPI社區活動、STEM教育等方面。近期她作為蒙塔尓沃藝術中心（Montalvo Arts Center）董事會成員，成功推介亞裔藝術家的歷史與資料圖片，呈現在於明年上映的紀錄片中。

她說，作為收藏家，不只是要有資本和眼光，還要求有極高的藝術修養。史亦萍和丈夫，藝術博物館董事會成員張寒松有著藝術背景的家庭文化傳承，藝術修養和起點高，藝術品鑒力受到圈內好友的信賴。

圖為史亦萍與她收藏的亞裔藝術作品。（受訪者供圖）
圖為史亦萍與她收藏的亞裔藝術作品。（受訪者供圖）

史亦萍說：「當代藝術是很高級的文化，值得保留，收集的作品要具有歷史意義，且有一定的說明性，和傳達性。做好這件事需要我們有資源和遠見，又懂得文化和無私。因為我們不能從畫廊的角度去推我們的藏品，需要把自己的藝術追求和收藏結合起來長期的去做。我們的使命就是提高亞裔在主流社會的影響，並填寫亞裔美國人藝術文化的歷史空白」。

亞裔 灣區 華人

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