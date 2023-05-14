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「西遊ABC」幕後故事 楊紫瓊1則短訊促成吳彥祖合作：快來演

記者劉先進 ／舊金山報導
吳彥祖出演西遊ABC，透露和楊紫瓊合作細節。（記者劉先進／攝影）
吳彥祖出演西遊ABC，透露和楊紫瓊合作細節。（記者劉先進／攝影）

即將在迪士尼串流媒體平台Disney+播放的美劇「西遊ABC」，13日舉行首映。主演包括新晉奧斯卡影后楊紫瓊，以及知名演員吳彥祖。吳彥祖透露兩人合作細節，一個短訊敲定，楊紫瓊甚至在短訊中笑罵調侃說，「趕緊過來演」（get your butt down）。

吳彥祖說，創作中，最好事情之一是與楊紫瓊合作。兩人相識20多年了，曾多次試圖合作，但未能如願。「當我接到這個表演項目時，得知她也參演，馬上發短訊問她，「你會出演嗎？」，她說，是的，「趕緊過來」。」

吳彥祖感歎，可以和很多優秀的演員和工作人員一起工作，包括奧斯卡得主關繼威，以及年輕一代演員Ben Wang等，令人興奮。

吳彥祖說，吳承恩所著的西遊記中，寫的是美猴王年輕的故事，而西遊ABC中，美猴王年紀大一點，是個父親。性格與西遊記中有所不同，更加成熟，「他的兒子開始像父親年輕時那樣行事，美猴王試圖控制他的兒子，但也讓他成長。」

吳彥祖表示，拍戲中最大的挑戰是化妝，每天要花三小時化妝，帶妝拍攝動作戲分非常困難，「我以前拍攝過很多動作戲，但是當你臉上有那種東西的時候，就會非常困難。」

楊紫瓊 奧斯卡 迪士尼

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