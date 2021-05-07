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亞裔商會喻斌、美福藥局呂岳勳 拜訪希望診所

記者封昌明／休士頓報導
亞裔商會會長喻斌（右三）、美福藥局呂岳勳（左二）藥師拜訪希望診所，該所執行長Andrea Caracostis（左三）率員工歡迎。（記者封昌明／攝影）
亞裔商會會長喻斌（右三）、美福藥局呂岳勳（左二）藥師拜訪希望診所，該所執行長Andrea Caracostis（左三）率員工歡迎。（記者封昌明／攝影）

隨著新冠疫苗的普遍施打，中國城染疫人數有下降趨勢，5日亞裔商會主席喻斌與美福藥局主任藥師呂岳勳，走訪多年來服務社區貢獻卓越的希望診所，期望在近期內能再度合作，共同為對抗疫情及振興中國城經濟攜手合作。

負責管理希望診所4個分所的執行長Andrea Caracostis率辦公室主任陳向君、商展部主任Tabbie Saenz、公關yen Giai Ly等人在會議室，歡迎一行人的到訪，雙方就未來合作的項目進行意見交換。

陳向君說，她們非常歡迎就在該診所的對面有這麼一家華人經營的藥局，方便很多患者，走路到對街就可拿藥，特別喻斌是亞裔商會會長，未來可以透過商會的安排與各大公司行號，就公衛問題舉行座談會，希望能更進一步地，有效降低新冠病毒的感染率。

在去年新冠疫情正猖獗時間，陳向君回憶，當時每個月約可測得2百餘人染疫，全體員工皆全副武裝，因為進出門戶的多半都是高危族群，交叉感染機率極高，所幸經過疫苗普遍施打後，目前該所每月平均約可測得20餘人，感染率下降90%左右。

陳向君（右）向喻斌表示，該所目前每日約有400位患者看診，疫情前人數則可達700...
陳向君（右）向喻斌表示，該所目前每日約有400位患者看診，疫情前人數則可達700餘人。記者封昌明／攝影）

喻斌盛讚希望診所做為中國城內最大的非營利醫療院所，長期提供許多低收入、無保險及無助新移民在醫療方面的需求，也因著休士頓人口逐年的增加，該診所也由數十人的規模演變成百餘人的醫療團隊，對社區公衛的貢獻令人敬佩。未來美福局將和希望診所在醫療用藥及核酸檢測等業務進行合作。

美福藥局在過去的兩個月時間內與中華文化中心、慈濟基金會及藥局本部共同為1000多位民眾，施打強生及莫德納疫苗。主任藥師呂岳勳表示，欣見疫情趨緩，該局將採取隨到隨打的政策，讓民眾任何時間都可接種，他們仍有足量庫存的莫德納疫苗為民眾施打，藥局自購一部超低溫冰箱，有效安全保存疫苗，民眾可隨時前往注射。地址：6918 Corporate Dr., B5 Houston TX 77036，電話：281-506-2453。

希望診所由亞美健康聯盟、中華文化服務中心、華人浸信會聯合創立。它曾在2005年Katrina颶風時，為3000多名病患提供緊急醫療服務和社區服務。希望診所已是具有聯邦資質的社區醫療中心，為社區提供全面且價格低廉的醫療服務。同時也是一家熱衷於社區工作的非盈利機構，提供中、英等28種語言服務，以及Medicaid、CHIP、WIC、MarketplaceView健康保險諮詢、專題講座、選民登記等服務。

希望診所醫療服務項目包括：基礎醫療、婦科及產科健康檢查、乳房常規檢查／乳房X光、兒科、眼科、牙科、營養諮詢、心理諮詢、慢性病預防及控制、測驗／化驗、肝炎檢測及治療、疫苗、免費懷孕測試等，診所接受Medicaid，CHIP，Medicare，Market Place等各種公共及私人保險，也接受沒有保險的患者預約和諮詢。

陳向君（左）陪同喻斌（圖中）參觀希望診所醫護站。（記者封昌明／攝影）
陳向君（左）陪同喻斌（圖中）參觀希望診所醫護站。（記者封昌明／攝影）

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