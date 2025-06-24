我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普發文：以伊停火已生效 請勿違反

衛報評川普：表演型政客 完成強人版本升級

場邊人語／火箭交易 補強順利

彭廣揚
聽新聞
test
0:00 /0:00

就在印地安納溜馬隊和奧克拉荷馬城雷霆隊進行美加地區男子職業籃球年度總冠軍爭奪賽第7戰舉行的前夕，休士頓火箭隊透過多方交易，爭取到戰功彪炳的前鋒杜蘭特(Kevin Durant)加盟。

雷霆隊最終擊敗溜馬隊，成為今年度大聯盟的年度總冠軍。

展望明年度大聯盟的年度總冠軍，火箭隊磨刀霍霍。

杜蘭特身高6呎11吋，在華盛頓哥倫比亞特區出生，是德州大學校友，現年36歲。

他的職業籃球生涯，開始於2007-08年球季，當年他是效力於西雅圖超音速隊；超音速隊後來遷移到奧克拉荷馬州，成為目前的奧克拉荷馬城雷霆隊。

在杜蘭特的17年職籃生涯之中，還曾經加盟過金州勇士隊、布魯克林籃網隊和鳳凰城太陽隊。

杜蘭特和金州勇士隊的神射手柯瑞(Stephen Curry)曾經合作，兩度拿到大聯盟年度總冠軍。

火箭隊邀請杜蘭特加盟，看重的是他穩定的得分能力；在剛剛結束的例行賽季，他每場平均得到26.6分。

在美加地區男子職業籃球比賽歷史中，目前只有過4名球員在年滿37歲之後，場均得分還超過20分。他們是詹姆斯（LeBron  James）、喬丹(Michael Jordan)、馬龍(Karl Malone)和賈霸(Kareem  Abdul-Jabbar)。

奧克拉荷馬州 喬丹 柯瑞

上一則

MLB／水手華裔投手本季投15場全部6局起跳 羅利第32轟相挺

下一則

NBA／布雷迪盛讚詹皇史上最偉大 溫班亞瑪自嘲：搞不好我先退休

延伸閱讀

杜蘭特將轉戰火箭 ESPN：太陽獲2球員6選秀權達交易

杜蘭特將轉戰火箭 ESPN：太陽獲2球員6選秀權達交易
NBA／馬刺無意梭哈 不積極追求杜蘭特

NBA／馬刺無意梭哈 不積極追求杜蘭特
NBA／東區追逐球隊-1 傳尼克對超搶手杜蘭特沒興趣

NBA／東區追逐球隊-1 傳尼克對超搶手杜蘭特沒興趣
NBA／杜蘭特指定3隊為新東家首選 太陽優先考量最大利益

NBA／杜蘭特指定3隊為新東家首選 太陽優先考量最大利益

熱門新聞

大谷翔平以投手身分復出登板。(路透)

MLB／看大谷翔平登板起雞皮疙瘩 郝西瑟想起贏塞揚獎一刻

2025-06-17 09:18
大谷翔平16日秀出二刀流。（路透）

MLB／大谷不喝水就切換「二刀流」嚇壞隊友 教頭要他球速收斂點

2025-06-17 03:46
40歲的詹姆斯承認「打不久了」，還開玩笑說會迫使自己退休的人就是法國長人溫班亞瑪。(路透)

NBA／40歲詹姆斯認「打不久了」這人是讓他退休關鍵

2025-06-22 01:20
湖人兩大球星詹姆斯（後排左）和唐西奇（右）。(路透)

NBA／不再受限薪資上限 詹姆斯、唐西奇對湖人易主超期待

2025-06-19 04:00
雷霆隊在年度MVP亞歷山大（右）領軍下，最終在主場以103：91拿下最後勝利，迎接改名後的隊史第一座總冠軍。(歐新社)

NBA／亞歷山大29分領軍 雷霆G7大勝溜馬奪總冠軍

2025-06-22 23:10
背水一戰的溜馬展現決心，大勝雷霆逼出第七戰。 (美聯社)

NBA總冠軍賽G6／最多領先雷霆31分 溜馬拚出史上第20度搶七

2025-06-19 23:30

超人氣

更多 >
富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產

富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產
伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空

伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空
紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後一輪出線

紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後一輪出線
好市多烤雞怎麼去骨？看員工30秒神操作

好市多烤雞怎麼去骨？看員工30秒神操作
川普發文宣布：以伊停火 「12日戰爭」結束

川普發文宣布：以伊停火 「12日戰爭」結束