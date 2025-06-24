場邊人語／火箭交易 補強順利

就在印地安納溜馬隊和奧克拉荷馬城雷霆隊進行美加地區男子職業籃球年度總冠軍爭奪賽第7戰舉行的前夕，休士頓火箭隊透過多方交易，爭取到戰功彪炳的前鋒杜蘭特(Kevin Durant)加盟。

雷霆隊最終擊敗溜馬隊，成為今年度大聯盟的年度總冠軍。

展望明年度大聯盟的年度總冠軍，火箭隊磨刀霍霍。

杜蘭特身高6呎11吋，在華盛頓哥倫比亞特區出生，是德州大學校友，現年36歲。

他的職業籃球生涯，開始於2007-08年球季，當年他是效力於西雅圖超音速隊；超音速隊後來遷移到奧克拉荷馬州 ，成為目前的奧克拉荷馬城雷霆隊。

在杜蘭特的17年職籃生涯之中，還曾經加盟過金州勇士隊、布魯克林籃網隊和鳳凰城太陽隊。

杜蘭特和金州勇士隊的神射手柯瑞 (Stephen Curry)曾經合作，兩度拿到大聯盟年度總冠軍。

火箭隊邀請杜蘭特加盟，看重的是他穩定的得分能力；在剛剛結束的例行賽季，他每場平均得到26.6分。

在美加地區男子職業籃球比賽歷史中，目前只有過4名球員在年滿37歲之後，場均得分還超過20分。他們是詹姆斯（LeBron James）、喬丹 (Michael Jordan)、馬龍(Karl Malone)和賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)。