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若對伊朗出手 川普：可能僅空襲 最不想做這件事

場邊人語／同城交易 難得主意

彭廣揚

就在印地安納溜馬隊和奧克拉荷馬城雷霆隊進行美國職業籃球聯賽年度總冠軍爭奪賽第6戰舉行的前夕，洛杉磯湖人隊做出吸睛的決定，同意出讓球隊的多數股分。

這項交易金額將多達100億美元，是全球歷年來職業運動隊伍所有權易手最大手筆。

湖人隊的買家，正是於2023年12月9日以為期10年，總價10億美元，和日本球星大谷翔平簽訂合約的美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊的運動投資團隊。

換句話說，洛杉磯道奇隊和洛杉磯湖人隊，今後的所有權和運營權，終於將歸屬於同樣的團隊。

道奇隊目前擁有歷史悠久的道奇球場，而湖人隊並沒有屬於自己的主場，而是租用位於洛杉磯市中心的球場。

湖人隊成軍已經有77年，其中65次晉級季後賽，17次獲得美國職業籃球聯賽（NBA）年度總冠軍。

湖人隊最近一次榮獲年度總冠軍，是於2020年10月12日擊敗邁阿密熱火隊。

球隊所有權的轉換，通常意味著競賽隊伍球員和總教練異動。湖人隊眼前有3個選念：前鋒詹姆斯(LeBron James)退休？後衛唐西奇(Luka  Dončić)真的能夠肩負重任嗎？以及球隊的運營團隊是否有其他改頭換面或者脫胎換骨的主意?

湖人 洛杉磯 道奇

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