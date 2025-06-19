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場邊人語／天使𠄘令 洋基歸零

彭廣揚

洛杉磯天使隊東征戰果奪目。

來自美國職棒大聯盟（MLB)  美國聯會西區小組的洛杉磯天使隊，6月17日晚間在紐約市布朗市區洋基球場（yankee  Stadium)作客，全場又擊出8支安打0支全壘打，終場以4比0完全封鎖洋基隊，拿到72場例行賽季第35次勝仗。

洋基隊目前的戰績42勝30敗，在大聯盟美國聯會東區小組仍然領先。從6月13日起，洋基隊已經連續5次作戰敗北，創寫本球季最長的連敗紀錄。

洋基隊和天使隊在這個例行賽季已經對壘5次；天使隊是於6月16日和17日首次嚐到連續兩場勝利的滋味。

天使隊於5月28日晚間在加州主場，曾經以0比1遭到紐約洋基隊完全封鎖。

洋基隊最近6場比賽，總共累積得到5分，這種攻擊的窘況，是1968年例行賽季以來僅見。

洋基隊自從6月14日輸給波士頓紅襪隊以來，已經29局都沒有得過過分；洋基隊最近的一次連續3場比賽沒有得分，是於2016年9月22日到24日。

在今年大聯盟的例行賽季，洋基隊是第3支球隊連續3場比賽遭到對手完全封鎖打擊，另外兩支球隊分別是辛辛那提紅人隊和科羅拉多洛磯隊。

洋基 洛杉磯 加州

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