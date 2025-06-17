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川普大動作備戰？調空中加油機往歐 尼米茲航艦轉向中東

場邊人語／不得守備 不能違背

彭廣揚
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他擔任波士頓紅襪隊第二棒指定打擊，於第五局下半揮出375英呎遠的陽春全壘打，幫助球隊戰勝宿敵洋基隊。然而，就在紅襪隊喜傳捷報之後，他馬上被交易到舊金山巨人隊。

他就是來自多明尼加共和國，波士頓紅襪隊原來的三壘手和看板球星狄佛斯（Rafael Devers）。

來自美國職棒大聯盟（MLB）美聯東區小組的波士頓紅襪隊，是於6月15日晚間在主場擊出6支安打1支全壘打，終場以2：0擊敗作客的紐約洋基隊，拿到73場例行賽季第37次勝仗。

紅襪隊從6月13日到15日之間，連續3次擊敗紐約洋基隊。

狄佛斯現年28歲，這個球季為了爭取自己熟悉的守備位置屢次槓上球隊，終於導致紅襪隊決定與他分道揚鑣，當晚完成交易將他送到巨人隊，巨人隊則是送出包括28歲的右投手希克斯（Jordan Hicks）在內的4人。

狄佛斯於2023年1月4日和紅襪隊簽下為期11年價值，3.31億美元合約，但是曰前，就與球隊撕破臉，先是因為防守三壘位置重疊的布萊格曼（Alex Bregman）加盟，狄佛斯被要求改成指定打擊，狄佛斯當時就揚言被交易，後來還是同意擔任指定打擊，隨後在5月間又因為一壘手受傷，球隊希望他能守備一壘，狄佛斯再度表達不願意，最終導致他被交易立即離隊。

洋基 波士頓 希克斯

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