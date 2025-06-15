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場邊人語／尼克選帥 他隊不甩

彭廣揚
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美國職業籃球聯賽（NBA）所屬的紐約尼克隊，於5月31日遭到淘汰出局之後，6月3日毅然宣布和總教練錫伯杜（Thomas Joseph Thibodeau  Jr.）分道揚鑣，並且積極地選擇下一任的主帥。

尼克隊這次的決定，反映了負責營運管理的團隊，對於球隊在例行賽季的表現和在季後賽的戰果並不滿意；換句話說，雖然錫伯杜的個人紀錄吸睛，球迷和球員的口碑也不錯，可惜球隊針對他能否率隊奪標還有懸念。

這些日子以來，尼克隊正在搜尋下一任主教練的人選，部分相關的球隊也在密切注意發展形勢，譬如德州休士頓火箭隊、德州達拉斯獨行俠隊、明尼蘇達灰狼隊，都分別行使話語權，保障球隊和現任主教練的基本溝通權益。

不過，尼克隊預定於幾天之內，和兩位主教練人選進行面對面的接觸；這兩位候選人是現年55歲，北加州沙加緬度國王隊前任主教練布朗（Michael  Burton Brown）以及現年40歲，曼菲斯灰熊隊前任主教練詹金斯（Taylor Vetter Jenkins）。

德州 加州 季後賽

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