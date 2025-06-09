我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中貿易戰 紐時：習近平要求川普管好對中鷹派

洛杉磯市中心全面禁止集會 有記者腿部中橡膠子彈

場邊人語／巨人右投 滑球威夠

彭廣揚
聽新聞
test
0:00 /0:00

來自美國職棒大聯盟（MLB）美聯西區小組的德州遊騎兵隊，6月7日午後在華盛頓哥倫比亞特區國民球場（Nationals  Park)，全場擊出8支安打0支全壘打，終場以5：0擊敗作東的國民隊，拿到65場例行賽季第30次勝仗。

德州遊騎兵隊於是中止最近的四連敗，成為大聯盟美聯第12支球隊，目前勝利的次數已經達到或者超過30次。

國民隊屬於大聯盟國聯東區小組，才於6月6日晚間捍衛主場成功，以2：0完全封鎖到訪的遊騎兵隊。

在7日的接戰，來自德州阿靈頓的遊騎兵隊，以右投手狄葛隆（Jacob deGrom）應對，使用81球數先發登板7局，8次三振對方沒有四壞球保送，遭到對方擊出2支安打，責任丟失0分，拿到這個例行賽季第6次勝投。

耿葛隆現年36歲，是於佛羅里達州出生，身高6呎4吋，2014年5月15日首次在大聯盟亮相。

他曾經是紐約大都會隊的當家投手，並且贏得過兩屆國聯年度最佳投手獎。

他於7日出賽時，全程38次以拿手的滑球和36次使用速球對抗，著實讓對方打擊者吃足苦頭。

他在這個例行賽季，已經有13次先發任務，戰績6勝2負。自從5月15日以來，先發上陣5次，至少主投5.1局，單場最多三振對方9次。

德州 大都會 佛羅里達州

上一則

MLB／紅襪菜鳥投手「厭基」惹議 遭賈吉兩分砲狙擊

下一則

NBA總冠軍賽G2／感謝雷霆隊友支援 亞歷山大：贏球不是靠一個人

延伸閱讀

冰風暴襲擊美國南方 德州到南卡15萬人無電可用

冰風暴襲擊美國南方 德州到南卡15萬人無電可用
MLB／險對大谷、山本吞6K 努特巴爾苦笑：比較喜歡當隊友

MLB／險對大谷、山本吞6K 努特巴爾苦笑：比較喜歡當隊友
場邊人語／教士單轟 還有完封

場邊人語／教士單轟 還有完封
全美500強企業加州58家最多 德州、紐約排二、三

全美500強企業加州58家最多 德州、紐約排二、三

熱門新聞

大谷翔平。（美聯社）

MLB／藍鳥昔全套裝備招募大谷 看他全打包以為成功了

2025-06-03 03:15
6月1日，鄭欽文在比賽中慶祝得分。（新華社）

網球／中國鄭欽文晉級8強 刷新生涯法網最佳戰績

2025-06-01 19:07
高芙與爸爸合影。（路透）

法網／高芙奪冠幸運小物：老爸穿獅子T恤「對手帶了老虎」

2025-06-07 20:43
NBA考慮恢復在地板上換回巨大歐布萊恩金盃圖示。（路透）

NBA／總冠軍賽氛圍不如以往 聯盟考慮恢復地板金盃大圖

2025-06-07 09:53
莎芭蓮卡認為是自己表現太差才輸給高芙。（新華社）

法網／莎芭蓮卡失言了 丟冠怪自己表現差「不是高芙打得好」

2025-06-07 22:29
紐約尼克隊宣布開除總教練錫伯杜。他執教5年始終闖不進總冠軍賽，也成為下台主因。（美聯社）

NBA／尼克無緣晉級總冠軍賽 總教練錫伯杜被炒了

2025-06-03 19:43

超人氣

更多 >
華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車
馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作

馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作
500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期

500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期
女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　

女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　