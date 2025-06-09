場邊人語／巨人右投 滑球威夠

來自美國職棒大聯盟（MLB）美聯西區小組的德州 遊騎兵隊，6月7日午後在華盛頓哥倫比亞特區國民球場（Nationals Park)，全場擊出8支安打0支全壘打，終場以5：0擊敗作東的國民隊，拿到65場例行賽季第30次勝仗。

德州遊騎兵隊於是中止最近的四連敗，成為大聯盟美聯第12支球隊，目前勝利的次數已經達到或者超過30次。

國民隊屬於大聯盟國聯東區小組，才於6月6日晚間捍衛主場成功，以2：0完全封鎖到訪的遊騎兵隊。

在7日的接戰，來自德州阿靈頓的遊騎兵隊，以右投手狄葛隆（Jacob deGrom）應對，使用81球數先發登板7局，8次三振對方沒有四壞球保送，遭到對方擊出2支安打，責任丟失0分，拿到這個例行賽季第6次勝投。

耿葛隆現年36歲，是於佛羅里達州 出生，身高6呎4吋，2014年5月15日首次在大聯盟亮相。

他曾經是紐約大都會 隊的當家投手，並且贏得過兩屆國聯年度最佳投手獎。

他於7日出賽時，全程38次以拿手的滑球和36次使用速球對抗，著實讓對方打擊者吃足苦頭。

他在這個例行賽季，已經有13次先發任務，戰績6勝2負。自從5月15日以來，先發上陣5次，至少主投5.1局，單場最多三振對方9次。