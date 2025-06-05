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場邊人語／尼克换印 傷感知音

彭廣揚
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美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)  所屬的紐約尼克隊，於5月31日輸給印地安納州溜馬隊，在東部戰區季後賽第三回合第6場遭到淘汰出局之後，6月3日毅然宣布和總教練錫伯杜（Thomas Joseph  Thibodeau  Jr.)分道揚鑣。

尼克隊這次明快的決定，反映了負責營運管理的團隊，對於目前球隊努力奪標的方向和方法另有打算，並不見得對於67歲的總教練錫伯杜的用兵布陣表現滿意。

在尼克隊的作戰史頁中，錫伯杜是排名第四的常勝將軍，累積勝利的次數有226場；歷年以來保持告捷最多次數的，是已經辭世的傳奇教練赫茲曼（William  “Red”  Holzman），共有613次。

在美加地區的職業運動天地，個別球賽的勝利，有時並不能夠成為總教練持續執掌兵符的護身；紐約尼克隊就是一個例子，長期所追求的是叫好又叫座；一方面爭取身為全美消費大市場的主場不斷客滿，同時經營團隊的點子，也需要持續獲得行業和媒體重視。

錫伯杜的好，是出自尼克隊球迷的肯定，然而殘酷的季後賽系列比賽，卻突顯了他的不足和不當。

不論下一任的尼克隊總教練，是大學教練出身？職業隊助理教練升任？或者是其他職業球隊總教練就任？都需要面對3個基本問題。

尼克隊的當務之急，就是強化前線的供輸助攻能力，畢竟現在擔任組織後衛的球員，球路缺乏變化，並且無法有效進行助攻。

錫伯杜是精通防守之道的總教練，他不可能看不出尼克隊在關鍵的第三回合，攻擊能力虛弱，防守作為欠缺的窘境。本例行球季82場比賽，雖然尼克隊勝出51次，但是在整個季後賽階段，先發陣容的中鋒和組織後衛防守行動幾乎都是落空。

錫伯杜的用兵之道，重視先發陣容的發揮，比較少借用替補球員，因此造成先發球員體力消耗和替補球員份量不足的疑慮。

 在紐約，總教練率兵征戰取勝，是必須的；特別是兵臨城下之時，妙計高招膾炙人口。

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