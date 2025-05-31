場邊人語／左右換手 欠難防守

來自美國職棒大聯盟（MLB ）國家聯會西區小組的科羅拉多洛磯隊，5月30日晚間在紐約大都會 隊的主場，全場擊出6支安打1支全壘打，終場以2：4輸給做東的大都會隊，吞下例行賽季第48場敗仗，戰績在國家聯盟15支球隊之中墊底。

洛磯隊自從5月23日以來，已經連續6場比賽失敗。

洛磯隊在這個例行賽季，已經完成57場比賽，戰績是9勝48敗；這是大聯盟自從1901年以來，球隊在開季後57場比賽，最糟糕的成績。

大都會隊的花旗球場（Citi Field)，30日晚間的賽程，雖然面對的是近況不佳的洛磯隊，依然吸引了4萬1270名球迷捧場。

擔任大都會隊第一棒打擊的31歲游擊手林多(Francisco Miguel Lindor Serrano)，左右手都可以打擊，他於第一局下先以右打揮出373英呎遠的左中外方向全壘打。

擔任大都會隊開路先鋒的林多，於第8局下又以左打揮出384英呎遠的中外方向全壘打。

這是他在例行賽季第2次單場揮出至少2支全壘打，也是個人職棒生涯第21次登場，單場至少2支全壘打。

林多自從由克里夫蘭印地安人隊換穿大都會隊球衣之後，5個球季之內共有5次在單場比賽之中，使用左右手換邊打擊建功。