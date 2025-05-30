我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／尼克成功續命 布朗森、帶傷唐斯飆56分擊退溜馬

南加華人租車歸還遭刁難 「1習慣」幫大忙

場邊人語／國民玩瘋 水手遭轟

彭廣揚
聽新聞
test
0:00 /0:00

來自美國職棒大聯盟（MLB）國家聯會東區小組的華盛頓哥倫比亞特區國民隊，5月28日晚間在華盛頓州西雅圖的客場，全場擊出12支安打4支全壘打，終場以9：0擊敗作東的水手隊，拿到55場例行賽季第25次勝仗。

西雅圖水手隊最近一次出賽，遭到對方完全封鎖是於5月20日在客場對抗芝加哥白襪隊時，以0：1落敗。

華盛頓哥倫比亞特區國民隊，最近一次上陣全場完全封鎖對方，是於5月24日在主場迎戰舊金山巨人隊時，以3：0告捷。

擔任國民隊第七棒打擊的23歲中外野手哈塞（Robert  Harris Hassell  III），左投左打，於第八局上揮出416英呎遠的右中外方向全壘打。這是他自從5月22日參加大聯盟聯賽以來第6次先發出戰，並且是首次創寫全壘打紀錄。

至於擔任國民隊第二棒打擊的22歲中外野手伍德(James  Irvin  Wood)，右投左打，於第五局上揮出435英呎遠的右中外方向全壘打。這是他在例行賽季第15支全壘打。

伍德因此成為國民隊的年輕打擊高手；自從2008年球季以來，是球隊第四名隊員，於22歲之前或者之時，至少在例行賽季進行到5月結束，累積擁有15支全壘打。

西雅圖 舊金山 華盛頓州

上一則

NBA／尼克成功續命 布朗森、帶傷唐斯飆56分擊退溜馬

下一則

兵乓／王楚欽、孫穎莎 領銜WTT美國大滿貫賽首批參賽名單

延伸閱讀

場邊人語／後來居上 紐約專長

場邊人語／後來居上 紐約專長
會是反指標嗎？「女股神」伍德拋售特斯拉、狂加碼輝達

會是反指標嗎？「女股神」伍德拋售特斯拉、狂加碼輝達
方舟、安聯搭上台灣主動型ETF發售列車 滿足散戶需求

方舟、安聯搭上台灣主動型ETF發售列車 滿足散戶需求
台積電可望再漲逾1成 女股神單日大買近20萬股

台積電可望再漲逾1成 女股神單日大買近20萬股

熱門新聞

中國乒乓選手王楚欽25日奪得多哈2025世界乒乓球錦標賽男子單打冠軍。(新華社)

首位00後世乒冠軍 王楚欽：終於懂馬龍、樊振東有多不容易

2025-05-25 20:47
孫穎莎奪冠躺地瞬間，竟在地板印出China。（取材自微博）

乒乓／孫穎莎衛冕激動倒地 躺下的汗水印出「CHINA」

2025-05-26 04:30
25日在卡塔爾多哈舉行的2025世界乒乓球錦標賽女子雙打決賽中，中國組合王曼昱/蒯曼3比0戰勝波爾卡諾娃（奧地利）/斯佐科斯（羅馬尼亞）組合，奪得冠軍。 （新華社）

世乒賽中國隊4金收官 奧運備戰存挑戰

2025-05-25 17:28
台北101董事長賈永婕（左二）與家人23日出席紐約台商活動，為美國職棒大都會AI台灣日開球暖身。（中央社）

備戰紐約大都會「台灣日」開球 賈永婕：要把國旗帶到場上

2025-05-24 09:53
5月25日，孫穎莎（右）慶祝奪冠。(新華社)

孫穎莎驚險衛冕世乒冠軍 內戰對打7局、逆轉勝後躺地哭了

2025-05-25 20:57
納達爾（左起）、費德勒、約克維奇和墨瑞在法網第一天再聚首。（美聯社）

法網舉行儀式致敬納達爾 昔日網壇4巨頭重聚

2025-05-25 13:12

超人氣

更多 >
綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化

綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化
兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」

兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」
馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」
洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」

洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」
法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動

法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動