場邊人語／國民玩瘋 水手遭轟

來自美國職棒大聯盟（MLB）國家聯會東區小組的華盛頓哥倫比亞特區國民隊，5月28日晚間在華盛頓州西雅圖 的客場，全場擊出12支安打4支全壘打，終場以9：0擊敗作東的水手隊，拿到55場例行賽季第25次勝仗。

西雅圖水手隊最近一次出賽，遭到對方完全封鎖是於5月20日在客場對抗芝加哥白襪隊時，以0：1落敗。

華盛頓哥倫比亞特區國民隊，最近一次上陣全場完全封鎖對方，是於5月24日在主場迎戰舊金山 巨人隊時，以3：0告捷。

擔任國民隊第七棒打擊的23歲中外野手哈塞（Robert Harris Hassell III），左投左打，於第八局上揮出416英呎遠的右中外方向全壘打。這是他自從5月22日參加大聯盟聯賽以來第6次先發出戰，並且是首次創寫全壘打紀錄。

至於擔任國民隊第二棒打擊的22歲中外野手伍德(James Irvin Wood)，右投左打，於第五局上揮出435英呎遠的右中外方向全壘打。這是他在例行賽季第15支全壘打。

伍德因此成為國民隊的年輕打擊高手；自從2008年球季以來，是球隊第四名隊員，於22歲之前或者之時，至少在例行賽季進行到5月結束，累積擁有15支全壘打。