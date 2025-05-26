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場邊人語／紐約作客 道奇遭剋

彭廣揚
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來自美國職棒大聯盟（MLB）國聯西區小組的洛杉磯道奇隊，5月24日晚間在紐約大都會隊的主場，全場擊出5支安打0支全壘打，終場以2：5輸給做東的大都會隊，吞下例行賽季第20場敗仗，然而戰績在國聯15支球隊之中仍然名列前茅。

大都會隊的花旗球場（Citi Field），24日晚間的賽程是和洛杉磯道奇隊對壘，吸引了4萬1332名球迷捧場。

擔任洛杉磯道奇隊第一棒打擊的日本籍球星大谷翔平，4次站上打擊區，不僅沒有發揮指定打擊開路先鋒的功能，反而在第一局上、第五局上和第八局上，分別遭到對方投手三振出局。

大都會隊當天夜戰是由現年29歲的左投手彼得森（David Peterson）先發，主投7.2局共使用99球數，遭到對方擊出5支安打、責任丟失2分，送出7次三振兩次2次四壞球。

彼得森在南加州出生，身高6呎6吋，2020年7月28日在大聯盟亮相。他目前已經在例行賽季先發出場10次，拿到3次勝投。

他自從參加職業聯賽以來，累積的三振對方次數，到5月24日為止，已經達到518次，是大都會隊歷年來表現最佳的左投手之一。

大都會隊最近一次有左投手創寫個人累積500次三振次數，是由馬茲（Steven Matz）於2019年9月11日完成。

馬茲目前在聖路易紅雀隊效力。

大都會 道奇 洛杉磯

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