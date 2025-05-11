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場邊人語／紅雀過境 國民窘景

彭廣揚
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來自美國職棒大聯盟（MLB）國聯中區小組的聖路易紅雀隊，5月9日晚間在華盛頓的客場，全場雖然沒有揮出過全壘打，終場卻以10：0完全封鎖作東的國民隊，笑迎例行賽季第20次勝利。

華盛頓國民隊是來自大聯盟國聯東區小組，目前戰績17勝22敗，在小組各隊之中排名倒數第二。

紅雀隊在最近10場比賽之中，戰績8勝2負；該球隊自從5月4日以來，已經累積有六連勝。

紅雀隊在例行賽季擁有六連勝，是開季以來最佳表現。

紅雀隊最近一次完全封鎖對方，是於2022年8月22日在芝加哥客場，和小熊隊對壘時。

紅雀隊在這場完全封鎖對方的比賽，調派現年32歲的右投手費德（Erick Fedde）先發登板，結果他將個人投球連續沒有10分的紀錄延長到16局。

費德曾經效力於國民隊6個球季102場比賽；上個球季剛剛加入紅雀隊，本季至今8場比賽先發出場，戰績3勝3敗，場均防禦率3.86。

他在這次客場比賽拿下美國職棒生涯首次完全封鎖和完全比賽的關鍵，就是由於控球穩健，當晚使用109球數主投9局，8次三振對方，沒有四壞球保送，只讓對方擊出6支分散的安打。

芝加哥 MLB

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