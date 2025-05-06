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場邊人語／有無之間 尼克拔尖

彭廣揚

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA) 所屬的紐約尼克隊和波士頓塞爾蒂克隊，5月5日晚間在波士頓道明球場（TD Garden  )進行東部戰區季後賽第2回合第1場遭遇戰，尼克隊於延時階段憑藉2次三分球，終場以108：105戰勝主隊。

塞爾蒂克隊正在爭取衛冕大聯盟年度總冠軍。

尼克隊當晚排出的先發陣容包括組織後衛布朗森（Jalen Marquis Brunson）、小前鋒哈特（Josh Hart）、小前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）、小前鋒阿努諾比（Ogugua "OG" Anunoby Jr. ）、中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns Jr.) 。

尼克隊當晩團隊投籃命中率有42.5%，三分球命中率有45.9%，有49次籃板球和13次失誤。塞爾蒂克隊團隊投籃命中率僅有35.1%，三分球命中率只有25%，有59次籃板球和14次失誤。

塞爾蒂克隊在上、下半場4節的比賽之中，團隊總共有44次三分球出手落空，進入延長時段之後，又有一次三分球出手沒有得分，這兩項單場三分球出手的表現，創寫了大聯盟季後賽單場紀錄。

此外，主隊全場共有60次三分球投籃15次命中；這也是大聯盟季後賽單場團隊三分球的出手次數紀錄。

諷刺的是，尼克隊在這場比賽勝出的關鍵，正是在延長階段由阿努諾比和布里吉斯各自投中的23英呎遠的三分球。

季後賽 波士頓 NBA

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