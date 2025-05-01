場邊人語／都會聚氣 春風得意

紐約都會地區的職棒球迷有眼福了。來自美國職棒大聯盟（MLB）東區小組的紐約大都會 隊，4月29日晚間在紐約市 花旗球場（Citi Field）主場，以8：3力克到訪的亞利桑納響尾蛇隊，笑迎例行賽季第21場勝利。

從4月29日到5月7日之間，響尾蛇隊和大都會隊預定交換主場，總共進行6場對抗賽。

大都會隊目前的戰績，在國家聯盟和東區小組排名第一，獲勝率則是在大聯盟30支球隊之中名列前茅，成為首支在例行賽季前30場賽事擁有21勝的隊伍。

4月29日的晚間，來自大聯盟國家聯會西區小組的洛杉磯道奇隊，在主場以15：2大勝邁阿密馬林魚隊，成為屬於國家聯會第二支球隊，出賽30場之後也拿到20勝。

同一天晚上，來自大聯盟美國聯會東區小組的紐約洋基 隊，走訪馬里蘭州巴爾的摩金鶯隊主場（Oriole Park at Camden Yards）；洋基隊在第一局上，就以4支全壘打攻下5分，終場是以15：3重創對方。

洋基隊和底特律老虎隊，目前在美國聯會的東區小組和中區小組領先；也就是雙方在開季以來30場比賽，都取得18勝12敗的戰績。

美國職棒大聯盟的例行賽季共有162場比賽。