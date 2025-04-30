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場邊人語／首都球場 迎接新章

彭廣揚
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美國職業美式足球大聯盟（NFL）華盛頓哥倫比亞特區司令隊，4月28日宣布和特區政府達成協議，將至少投資27億美元，預定於2030年興建完成一座有頂棚，可以容納6萬5000名觀眾的場館，作為司令隊的新主場。

這項開發計畫，是華盛頓哥倫比亞特區歷年來，接受單筆投資金額最多者。

這項再開發計畫，也是以興建運動場館牽頭，有步驟地滿足特區運動競技、休閒娛樂、平宅供應等需求。

司令隊目前使用的主場，是位於馬里蘭州喬治王子郡的西北信用社球場（Northwest Stadium），球場當初落成啟用後，是由聯邦快遞公司取得冠名權，稱做聯邦快遞球場（FedEx Field）。

最近25年以來，華盛頓司令隊經歷過主場遷移、隊名改變、所有權易手等挑戰；最近的10個球季，共有3次晉級季後賽，其中2次止步於外卡階段。

華盛頓司令隊成軍已經有94年，5次有機會爭奪超級盃，其中3次榮獲美國職業美式足球大聯盟（NFL）年度總冠軍。

球隊是於20世紀80年代初到90年代初，在「華盛頓紅人隊」（Washington Redskins）作為隊名的時期，3次榮獲超級盃冠軍。

分別是1992年1月26日擊敗紐約水牛城比爾隊，奪得第26屆超級盃冠軍。1988年1月31日，擊敗丹佛野馬隊，拿到第22屆超級盃冠軍。還有於1983年1月30日，擊敗邁阿密海豚隊，榮獲第17屆超級盃冠軍。

當年紅人隊所使用的主場，就是位於華盛頓哥倫比亞特區內的甘乃廸紀念球場（RFK   Stadium)。

因此，司令隊如今決定在甘迺迪紀念球場原址重建，其緬懷光輝歲月的意義不言而喻。

超級盃 聯邦快遞 NFL

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