場邊人語／先發制人 肩負重任

紐約尼克隊於4月24日晚間走訪密西根州 底特律，和活塞隊進行季後賽 第一回合第3場比賽；尼克隊汲取4月21日作戰失敗的經驗，終場時以118：116險勝活塞隊。

尼克隊當晩開賽第1節就以33：27領先，全場團隊投籃命中率有46.5%，三分球命中率有37.5%，還有40次籃板球和11次失誤。活塞隊團隊投籃命中率有45.3%，三分球命中率43.2%，有43次籃板球和14次失誤。

尼克隊當晚動用9名球員，排出的先發陣容包括組織後衛布朗森（Jalen Marquis Brunson）、小前鋒哈特（Josh Hart）、小前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）、小前鋒阿努諾比（Ogugua "OG" Anunoby Jr. ）、中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns Jr.) 。

他們之中有4人先發得分都達到雙位數，並且每人至少有20分的收穫。尼克隊在上半場，是以66：53領先。

現年28歲的布朗森全場在陣38分鐘42秒，獨得30分和9次助攻，並且在比賽結束前0.1秒罰球建功。

布朗森自從4月19日以來，3次出場比賽每次登場都至少收穫30分。

唐斯在陣41分鐘12秒，獨得31分和8個籃板球。