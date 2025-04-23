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場邊人語／完封對手 以他為首

彭廣揚
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來自美國職棒大聯盟（MLB) 美聯西區小組的休士頓太空人隊，4月21日晚間在德州主場，以7：0力克到訪的加拿大多倫多藍鳥隊，現年26歲的先發右投手布朗（Hunter Brown）因此喜迎例行賽季第3場勝仗，成為大聯盟本季耀眼的新星。

布朗在這個例行賽季，已經5次先發出賽，並且創寫了出賽31局之中連續24局沒有10分的紀錄，是本球季的亮點。

藍鳥隊和太空人隊在上個球季，總共對抗7次，只有2次凱旋而歸。

這是休士頓太空人隊在例行賽季第2次完封對方；4月15日晚間在密蘇里州聖路易的客場，也是由布朗率隊以2：0完全封鎖紅雀隊。

來自加拿大多倫多的藍鳥隊，在這個球季已經2次苦嘗遭到對方完封的滋味。

布朗身高6呎2吋，在密西根州底特律出生，2022年9月5日首次在大聯盟亮相。至今在大聯盟代表太空人隊出賽74場，其中66場是先發，戰績27勝23敗。

布朗在2023年和2024年例行賽季，都有11勝的優異表現；他並且在2022年、2023年和2024年總共參加過8場季後賽，先發過1次，並且隨隊拿到年度總冠軍。

布朗於4月21日先發出賽時，使用96球數主投7局，三振對方9次有1次四壞球保送，對手只擊出2支零散的安打，場均防禦率為1.16。

太空人 休士頓 加拿大

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