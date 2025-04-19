場邊人語／三振過多 敗戰難躲

來自美國職棒大聯盟（MLB ）國家聯會東區小組的亞特蘭大 勇士隊，4月16日午後在加拿大 多倫多客場，以1比3受挫於藍鳥隊，不僅連續兩天出賽失利，而且苦吞例行賽季第13場敗仗。

勇士隊目前的戰績，在東區小組墊底，並且在國家聯會15支球隊之中倒數第二。

擔任藍鳥隊第二棒打擊的一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），於第六局下揮岀1支左外野方向412英呎遠的陽春全壘打。這是他在例行賽季19場比賽以來，第一次轟出全壘打。

亞特蘭大勇士隊16日調派26歲的右投手史泰德（Spencer Strider）先發登板。

史泰德由於右手接受手術，上次先發出賽，是376天之前的事，也就是在2024年4月5日於主場迎戰亞利桑納響尾蛇隊。

他16日在本季首役，以97球數主投5局5次三振對方有1次四壞球保送，遭到對方擊出5支安打責任丟失2分；可惜沒有等到隊友及時火力支援而𠄘擔戰敗責任。

然而值得慶祝的是，史泰德於2021年10月1日才加入大聯盟，直到這場比賽，21次面對打者，運用速球和滑球送出5次三振，恰好完成個人職棒生涯（334.2局）累積500次的里程碑。

此外，藍鳥隊調派出5名投手，全場仔細對付亞特蘭大勇士隊，共投出19次三振。

單場比賽共有19人次遭到三振出局，這是勇士隊自從1901年以來，最不光彩的團體紀錄。