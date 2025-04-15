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場邊人語／先發制人 紐約勝任

彭廣揚

代表美國職棒大聯盟（MLB)國家聯會東區小組的紐約大都會隊，4月13日午後在北加州西沙加緬度客場，以8比0擊敗運動家隊，成為國家聯會在本季第5支擁有10勝的球隊。

大都會隊全場共擊出11支安打，但是沒有全壘打；第一棒到第九棒的打擊，有8名打者都有得分，還有4人贏得打點。

運動家隊當天調派現年31歲，曾經是大都會隊主投的多明尼加籍右投手塞佛里諾（Luis Severino）先發，而大都會隊則是安排現年32歲的日本籍右投手千賀滉大登板。

千賀滉大以79球數投滿7局，三振對方4次送出兩次四壞球，遭到對方4次擊出零星安打；拿下例行賽季第2場勝投，也成為第一位大都會隊先發投手，在這個例行賽季首次先發，至少投滿7局。

受命先發負責上陣抗敵，連續7局沒有失分，也創寫千賀滉大在美國職棒大聯盟投球紀錄。

大都會隊本季曾經在和休士頓太空人隊系列作戰時失敗，但是此後連續4次在系列比賽之中告捷。

大都會隊自從3月27日展開例行賽季以來，已經3次完封對手。前兩次的戰果，分別是於4月4日以5：0輕取加拿大多倫多藍鳥隊，以及4月7日以2：0完封邁阿密馬林魚隊。

大都會 太空人 加州

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