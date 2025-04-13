場邊人語／例行賽完 下回真玩

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA) 的例行賽季，於4月13日結束，東部戰區和西部戰區的季後賽 形勢終於明朗。

在東部戰區，克里夫蘭騎士隊成為第一種子，波士頓塞爾蒂克隊緊隨第二種子，紐約尼克隊第三種子，印地安納溜馬隊第四種子，密爾瓦基公鹿隊第五種子，底特律活塞隊第六種子。

確定和季後賽無緣的球隊，包括布魯克林籃網隊、夏洛特黃蜂隊、費城76人隊、加拿大多倫多暴龍隊和華盛頓哥倫比亞特區巫師隊。

有資格參加附加賽的球隊，包括名列第七的奧蘭多魔術隊，名列第八的亞特蘭大老鷹隊、名列第九的芝加哥公牛隊，以及名列第十的邁阿密熱火隊。

西部戰區15支球隊還在使出渾身解數能耐爭取晉級季後。奧克拉荷馬城雷霆隊和休士頓火箭隊分別名列第一和第二種子；洛杉磯 湖人隊為第三種子和丹佛金塊隊第四種子，洛杉磯快艇 隊第五種子，明尼蘇達灰狼隊第六種子。

有4支球隊必須參加附加賽；這些球隊包括名列第七的金州勇士隊、名列第八的曼菲斯灰熊隊、名列第九的沙加緬度國王隊，以及名列第十的達拉斯獨行俠隊。

西部戰區和季後賽無緣的球隊，包括鳳凰城太陽隊、紐奧良鵜鶘隊、奧勒岡州波特蘭拓荒者隊、聖安東尼奧馬刺隊和猶他爵士隊。