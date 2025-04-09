場邊人語／季後成形 各自慎行

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA) 的例行賽季，預定於4月13日結束，東部戰區和西部戰區的季後賽 形勢已經逐漸明朗。

在東部戰區，克里夫蘭騎士隊成為第一種子，波士頓塞爾蒂克隊緊隨其後；底特律活塞隊、印地安納溜馬隊、密爾瓦基公鹿隊和紐約尼克隊都名列季後。

確定和季後賽無緣的球隊，包括布魯克林籃網隊、夏洛特黃蜂隊、費城76人隊、加拿大多倫多暴龍隊和華盛頓哥倫比亞特區巫師隊。

至於有資格參加附加賽的球隊，包括亞特蘭大老鷹隊、芝加哥公牛隊、邁阿密熱火隊和奧蘭多魔術隊。

然而在西部戰區，15支球隊還在使出渾身解數能耐爭取晉級季後。奧克拉荷馬城雷霆隊和休士頓火箭隊分別名列第一和第二種子；洛杉磯 湖人隊和丹佛金塊隊緊追在後。

有4支球隊到目前為止，還在爭取到底是直接晉級季後賽，或者是必須參加附加賽；這些球隊包括金州勇士隊、曼菲斯灰熊隊、洛杉磯快艇 隊和明尼蘇達灰狼隊。

沙加緬度國王隊已經篤定參加附加賽，而達拉斯獨行俠隊和鳳凰城太陽隊則是在爭取參加附加賽。

西部戰區和季後賽無緣的球隊，目前包括紐奧良鵜鶘隊、奧勒岡州波特蘭拓荒者隊、聖安東尼奧馬刺隊和猶他爵士隊。