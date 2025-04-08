我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大戲還沒上場？黑天鵝基金經理人：史詩級崩盤最終將大跌80%

「美國旗應美國製」…白宮列10項「不公平貿易」 中日皆上榜

場邊人語／控衛銷假 形勢變佳

彭廣揚
聽新聞
test
0:00 /0:00

紐約尼克隊4月6日晚間，在紐約市著名的麥迪臣廣場花園（Madison Sqare Garden）迎戰來自亞利桑納州的鳳凰城太陽隊，終場以112：98獲勝，贏得82場例行賽之中的第50場勝利。

這是尼克隊和太陽隊第140交鋒；尼克隊的累積戰績是68勝72負。尼克隊現年28歲的組織後衛布朗森（Jalen Brunson），在負傷缺席一個月之後，終於在當晚披掛上陣，收穫15分和6次助攻。

布朗森最近的一場比賽，是於3月6日在客場挑戰加州洛杉磯快艇隊，得到39分。

布朗森是尼克隊參加季後賽的關鍵人物；他從2021年到2004年季後賽期間，累積代表達拉斯獨行俠隊和尼克隊，參賽49次，其中有42次是先發；連續兩個球季代表尼克隊總共先發出場24次。

目前30支球隊之中，只有5支球隊的戰績，勝場次數超過50次，他們還包括東區的克里夫蘭騎士隊和波士頓塞爾蒂克隊，以及西區的奧克拉荷馬雷霆隊和休士頓火箭隊。

尼克隊因此連續兩個球季至少都有50次勝利。在此之前，尼克隊只有在2012-13年球季，有過54勝24敗的成績。

這場比賽的勝利，也造就尼克隊67歲總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）個人領導第225場勝利，成為球隊成軍79年以來，戰績排名第4的常勝教練。

季後賽 加州 快艇

上一則

NCAA／休士頓領先整場卻爛尾 佛羅里達逆轉奪校史第3冠

下一則

NBA／羅賓森第四節爆發 熱火賞76人12連敗

延伸閱讀

NBA／騎士東區登頂倒數 米契爾安心養傷休兵一場

NBA／騎士東區登頂倒數 米契爾安心養傷休兵一場
NBA／布朗森回歸慶祝行情 尼克退太陽奪第50勝

NBA／布朗森回歸慶祝行情 尼克退太陽奪第50勝
NBA／楊恩創隊史新猷沒用 尼克狂飆外線賞老鷹3連敗

NBA／楊恩創隊史新猷沒用 尼克狂飆外線賞老鷹3連敗
NBA／獨行俠又有傷兵 二年級前鋒普羅斯佩整季報銷

NBA／獨行俠又有傷兵 二年級前鋒普羅斯佩整季報銷

熱門新聞

（取自X平台）

大谷翔平空降白宮 川普猛誇：像電影明星、前途無量

2025-04-07 13:12
（取自微博）

前NBA球星官宣娶「好聲音」歌手 成為「中國女婿」

2025-04-07 12:02
全紅嬋5日在比賽中。 （新華社）

全紅嬋成年後首賽奪銀：體重增…曾經的感覺可能找不到了

2025-04-07 18:06
休士頓大學球星克萊耶(右)5日獨得26分，率領球隊晉級NCAA決賽。(路透)

NCAA／杜克爆冷遭逆轉出局 休士頓挑戰隊史第1冠

2025-04-06 00:51
美國NCAA肯塔基大學去年10月舉辦一項活動推廣LED地板。（取材自ASB GlassFloor官網）

籃球／球場革命 LED取代木頭地板成最新趨勢

2025-04-07 03:10
面對聯盟戰績最佳的雷霆隊，湖人隊6日展現問鼎的競爭力。(美聯社)

NBA／唐西奇灌30分帶出湖人煙火秀 27分血洗雷霆

2025-04-06 20:40

超人氣

更多 >
豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光
華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失
川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅

川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅
美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸
貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商

貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商