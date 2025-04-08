場邊人語／控衛銷假 形勢變佳

紐約尼克隊4月6日晚間，在紐約市著名的麥迪臣廣場花園（Madison Sqare Garden）迎戰來自亞利桑納州的鳳凰城太陽隊，終場以112：98獲勝，贏得82場例行賽之中的第50場勝利。

這是尼克隊和太陽隊第140交鋒；尼克隊的累積戰績是68勝72負。尼克隊現年28歲的組織後衛布朗森（Jalen Brunson），在負傷缺席一個月之後，終於在當晚披掛上陣，收穫15分和6次助攻。

布朗森最近的一場比賽，是於3月6日在客場挑戰加州 洛杉磯快艇 隊，得到39分。

布朗森是尼克隊參加季後賽 的關鍵人物；他從2021年到2004年季後賽期間，累積代表達拉斯獨行俠隊和尼克隊，參賽49次，其中有42次是先發；連續兩個球季代表尼克隊總共先發出場24次。

目前30支球隊之中，只有5支球隊的戰績，勝場次數超過50次，他們還包括東區的克里夫蘭騎士隊和波士頓塞爾蒂克隊，以及西區的奧克拉荷馬雷霆隊和休士頓火箭隊。

尼克隊因此連續兩個球季至少都有50次勝利。在此之前，尼克隊只有在2012-13年球季，有過54勝24敗的成績。

這場比賽的勝利，也造就尼克隊67歲總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）個人領導第225場勝利，成為球隊成軍79年以來，戰績排名第4的常勝教練。