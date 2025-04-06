場邊人語／活塞給力 季後勢厲

代表美國密西根州底特律的活塞隊，4月4日晚間走訪加拿大多倫多，以117：105戰勝暴龍隊，暌違六年之後首次晉級季後賽 。

這是暴龍隊本季參加78場例行比賽之後，第50次鍛羽而歸。

這也是活塞隊，自從2018 -19年球季以來，首次昂然走進季後賽。

活塞隊目前戰績43勝34敗，在美加地區男子職業籃球球大聯盟（NBA）東區名列第5，落後於克里夫蘭騎士隊、波士頓塞爾蒂克隊、紐約尼克隊和印地安納溜馬隊。

活塞隊在2023-24例行賽季的戰績只有14勝68敗，在大聯盟東部戰區敬陪末座。

在大聯盟的作戰紀錄之中，底特律活塞隊是第一支球隊，在一個球季之間，就從排行墊底的角色（獲勝率17.1%），意外地演變成晉級季後（獲勝率55.8%）的形勢，而且勝場的次數呈現出明顯改善。

德州 聖安東尼奧馬刺 隊，曾經在兩個球季之間，創寫令人驚嘆的翻身紀錄；馬刺隊先是在1996-97年的球季留下20勝62敗，獲勝率24.4 %的紀錄，接著在1997-98年的例行球季，創寫56勝26敗，獲勝率68.3%的驚人地脫胎換骨紀錄。

活塞隊由1月28日到4月5日之間，連續32場比賽，每場比賽至少斬獲100分，也刷新團隊歷史紀錄。