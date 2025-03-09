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場邊人語／優秀右投 大出鋒頭

彭廣揚
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在南加州富勒頓岀生，身高6呎6吋的右投手史肯斯（Paul David  Skenes），是美國職棒大聯盟（MLB）國家聯會中區小組匹茲堡海盜隊的新當家，也是美國職業棒球運動天地躍升中球星。

他是2024年大聯盟國家聯會最佳新人獎得主，並且當選全明星。

史肯斯目前正在佛羅里達州，參加海盜隊的春季集訓；他並且勤加練習剛剛發展出來的卡特球和二縫線快速球路。

他曾經於2024年7月5日完成例行賽季第10次先發任務，其中有9次單場至少7次三振對方。

這種表現刷新了大聯盟的新秀投手，在正式亮相加入大聯盟之後的10場先發比賽期間，就能夠頻頻以三振懾服對手。

史肯斯現年才22歲，曾經先後就讀於科羅拉多州美國空軍軍官學校，以及路易斯安納州州立大學，是右投右打。

史肯斯目前在大聯盟出賽過23場133局，每一場都是先發登板，已經累積獲得過11次勝投，獲勝率78.6%，合計三振對手170次，場均防禦率1.96。

史肯斯的優秀表現，使得許多球迷回想2018年1月14日從海盜隊轉任紐約洋基隊先發的右投手柯爾（Gerrit  Alan Cole）。

柯爾現年34歲，身高6呎4吋，曾經是海盜隊年輕的當家投手，目前則是洋基隊王牌主戰球星。

匹茲堡海盜隊的球迷，其實是擔心迅速崛起的史肯斯，會不會立即成為球隊進行另一波重大交易的籌碼？

洋基 加州 路易斯安納州

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