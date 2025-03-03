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場邊人語／紐約隊長 誰人領唱

彭廣揚

代表美國職棒大聯盟（MLB）國家聯會東區小組的紐約大都會隊，這些日子正在尋思著：是不是需要任命一名隊長，藉此深化球員之間的團結，以及強化和球迷之間的聯繫？

目前最熱門的人選是現年31歲的游擊手林多(Francisco  Miguel Lindor Serrano)和現年31歲的外野手尼莫(Brandon Tate  Nimmo)。

大聯盟的30支球隊之中，目前只有來自美國聯會中區小組的堪薩斯城皇家隊，以及也是代表美國聯會東區小組的紐約洋基隊安排有隊長一職。

大都會隊最近的一任隊長，是於2013年到2018年榮任職務，已經退休的三壘手萊特（David  Allen  Wright）。

萊特當年是眾望所歸；他是於維吉尼亞州出生，從加拿大麥基爾大學獲得學識和碩士學位，加入美國職棒大聯盟之後，14個例行賽季都是代表大都會隊。

在大都會隊成軍63年的史頁中，只有4位球員有幸成為隊長；其中包括於1988年到989年間，捕手卡特(Gary  Edmund Carter)和一壘手赫南德茲(Keith Hernandez)同時出任隊長要職。

大都會 維吉尼亞州 皇家

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