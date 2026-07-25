日本證稱深海試採稀土突破 將大規模試採降低對中依賴

日本 深海稀土 開發取得重大進展。日本文部科學省轄下海洋研究開發機構（JAMSTEC）24日公布，今年稍早於日本最東端離島南鳥島近海約6000公尺深海採集的50公噸海底泥分析結果顯示，其中約54%為中重稀土，包含釔、釓、鏑等高科技產業不可或缺的關鍵材料，被視為日本降低對中國稀土依賴的重要突破。

綜合共同社、日本經濟新聞、路透等媒體報導，日本目前約六成稀土仰賴中國進口，而中國掌握全球約七成稀土礦產量，近年更持續加強出口管制，使稀土供應鏈成為日本經濟安全的重要課題。為強化自主供應能力，日本政府透過「戰略性創新創造計畫」（SIP），積極推動深海稀土開發。

今年初，JAMSTEC派遣深海科研船「地球號」前往南鳥島專屬經濟區（EEZ）進行試採，成功自海底約6000公尺連續抽取泥漿並運回日本分析。結果顯示，採集到的稀土中，中重稀土占比達54%，其餘約46%為釹、鐠等輕稀土。

其中，以釔含量最高，占29.9%，廣泛應用於半導體設備、LED、醫療雷射、能源及國防產業；其次為釹，占18.4%，主要用於電動車馬達永久磁鐵；釓占4.9%，可應用於核反應爐控制系統及磁振造影設備；鏑占4.6%，同樣是高性能永磁材料的重要原料，廣泛運用於電動車及國防工業。

JAMSTEC表示，此次成功驗證全球首項可在降低深海環境衝擊下，連續自6000公尺深海抽取稀土泥漿至船上的技術，未來有望成為深海稀土開採的重要基礎。

日本政府計畫於2027年2月展開為期約一個月的大規模試採，預計2027年度完成成本效益分析，目標於2028年度後推動商業化。

不過，南鳥島距離東京約1900至1950公里，位置偏遠，未來若要建立完整產業鏈，仍須投入龐大基礎建設及運輸成本。官方也表示因採樣範圍有限，仍需更多數據才能評估實際開採價值。

儘管如此，分析認為，此次成果對日本具有重要戰略意義。本若能成功建立自主供應能力，將有助在全球關鍵礦物布局中取得更大主動權。