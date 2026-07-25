我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯為何不和柯瑞聯手？勇士記者：西區有雷霆、馬刺

謝賢生前最後心願曝光 預錄影片留給謝霆鋒 親吐1句話交代

日本證稱深海試採稀土突破 將大規模試採降低對中依賴

編譯中心／綜合24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

日本深海稀土開發取得重大進展。日本文部科學省轄下海洋研究開發機構（JAMSTEC）24日公布，今年稍早於日本最東端離島南鳥島近海約6000公尺深海採集的50公噸海底泥分析結果顯示，其中約54%為中重稀土，包含釔、釓、鏑等高科技產業不可或缺的關鍵材料，被視為日本降低對中國稀土依賴的重要突破。

綜合共同社、日本經濟新聞、路透等媒體報導，日本目前約六成稀土仰賴中國進口，而中國掌握全球約七成稀土礦產量，近年更持續加強出口管制，使稀土供應鏈成為日本經濟安全的重要課題。為強化自主供應能力，日本政府透過「戰略性創新創造計畫」（SIP），積極推動深海稀土開發。

今年初，JAMSTEC派遣深海科研船「地球號」前往南鳥島專屬經濟區（EEZ）進行試採，成功自海底約6000公尺連續抽取泥漿並運回日本分析。結果顯示，採集到的稀土中，中重稀土占比達54%，其餘約46%為釹、鐠等輕稀土。

其中，以釔含量最高，占29.9%，廣泛應用於半導體設備、LED、醫療雷射、能源及國防產業；其次為釹，占18.4%，主要用於電動車馬達永久磁鐵；釓占4.9%，可應用於核反應爐控制系統及磁振造影設備；鏑占4.6%，同樣是高性能永磁材料的重要原料，廣泛運用於電動車及國防工業。

JAMSTEC表示，此次成功驗證全球首項可在降低深海環境衝擊下，連續自6000公尺深海抽取稀土泥漿至船上的技術，未來有望成為深海稀土開採的重要基礎。

日本政府計畫於2027年2月展開為期約一個月的大規模試採，預計2027年度完成成本效益分析，目標於2028年度後推動商業化。

不過，南鳥島距離東京約1900至1950公里，位置偏遠，未來若要建立完整產業鏈，仍須投入龐大基礎建設及運輸成本。官方也表示因採樣範圍有限，仍需更多數據才能評估實際開採價值。

儘管如此，分析認為，此次成果對日本具有重要戰略意義。本若能成功建立自主供應能力，將有助在全球關鍵礦物布局中取得更大主動權。

精華 FAQ

  • 此次試採地點在日本最東端離島南鳥島近海的專屬經濟區，深度約6000公尺。JAMSTEC以科研船進行連續抽泥並運回日本分析，證實技術可行。

  • 分析顯示稀土中約54%為中重稀土，其餘為輕稀土，且釔、釹、釓、鏑等含量明確。這些材料可用於半導體、電動車馬達、醫療與國防，戰略價值高。

  • 日本政府預計2027年2月展開約1個月的大規模試採，並在2027年度完成成本效益分析，目標是2028年度後推動商業化，但仍需克服偏遠地理與基礎建設成本。

稀土 日本

上一則

南韓世紀離婚案 SK會長須付前妻超過6.4億美元

下一則

罕見直接報復／巴林、科威特攻伊 川普擬重啟大規模攻擊

延伸閱讀

稀土戰升溫？ 中國6月稀土磁體對日出口128噸 持續低迷

稀土戰升溫？ 中國6月稀土磁體對日出口128噸 持續低迷
澳洲阻中資插手稀土產業 考驗如何兼顧自由及安全

澳洲阻中資插手稀土產業 考驗如何兼顧自由及安全
中國出口管制反守為攻 稀土成為地緣政治工具

中國出口管制反守為攻 稀土成為地緣政治工具
美氦氣供應 躍登市場大贏家 已成台日韓最大來源國

美氦氣供應 躍登市場大贏家 已成台日韓最大來源國

熱門新聞

柬埔寨首相洪瑪奈（圖左）17日會見大陸國家主席習近平時重申，柬方堅定奉行一個中國原則。(新華社)

柬埔寨挺「一個中國」還支持武統 台灣宣布取消免簽優惠

2026-07-19 22:26
日本天皇德仁、皇后雅子（右）與女兒愛子公主（中）3月8日在東京觀看世界棒球經典賽日本隊對戰澳洲隊的「天覽試合」。（美聯社）

不甩民意盼愛子當首位女天皇 日本國會通過修正案 仍維持男系繼承

2026-07-17 02:15
美國總統川普19日在新澤西州出席世界盃足球賽決賽。（路透）

美軍贏每一仗卻輸掉伊戰？CIA前分析師：給北京上了3課

2026-07-21 07:30
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27
捷克眾議長岡村富夫。(歐新社)

捷克議員籲眾議長取消訪中 要求發布中國旅遊警示

2026-07-18 13:25
美國新墨西哥州格萊斯頓鄉間20日發生一頭大熊受困於電線桿頂端，引發大量網友關注。儘管地方當局竭盡所能，這隻大熊仍在獲救前觸電死亡。（取材自 X / ScottEnlow）

影／大熊受困電線桿頂 專家因這原因不敢打鎮定劑 最終下場曝光

2026-07-23 06:30

超人氣

更多 >
謝賢前女友Coco曝現況 回河南老家直播維生 相親屢碰壁

謝賢前女友Coco曝現況 回河南老家直播維生 相親屢碰壁
護骨從飲食做起：5種天天可吃的補鈣食物

護骨從飲食做起：5種天天可吃的補鈣食物
西南航空1名空服員遭控2021年以來逾期居留而被ICE逮捕

西南航空1名空服員遭控2021年以來逾期居留而被ICE逮捕
女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...

女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...
NBA／誓助76人奪冠 詹姆斯：開啟最後一趟不可思議旅程

NBA／誓助76人奪冠 詹姆斯：開啟最後一趟不可思議旅程