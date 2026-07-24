全球最自戀國不是美國？ 德、中、伊朗分列前三 美國竟只排…

根據最新數據分析，德國在「自戀性欽佩」指標中名列全球第一。（歐新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 跨國研究發現德國自戀性欽佩最高，美國僅排第16名。

跨國研究發現德國自戀性欽佩最高，美國僅排第16名。 重點二： 中國、伊朗、尼泊爾與南韓依序名列前5，結果顛覆印象。

中國、伊朗、尼泊爾與南韓依序名列前5，結果顛覆印象。 重點三：研究顯示年輕人與男性平均較高，但不代表整體國民標籤化。

全球「最自戀的國家」是哪一國？美國密西根州立大學（Michigan State University）最新一項跨國心理學研究，針對全球53個國家與地區、約4萬5800名民眾進行調查，比較不同文化背景下的人格特質差異。結果顯示，德國 在「自戀性欽佩」（Narcissistic Admiration）指標中名列第一，中國排名第二、伊朗 第三，尼泊爾 及南韓分列第四、第五；反倒常被認為崇尚個人主義的美國，僅排在第16名，引起網友驚訝。

研究團隊此次聚焦於「自戀性欽佩」特質，而非臨床上的「自戀型人格障礙」。受訪者需回答一系列人格問卷，內容涵蓋是否希望自己受到矚目、是否喜歡展現能力以獲得他人認同、是否認為自己與眾不同，以及面對競爭時的態度等，再透過統計分析比較各國平均表現。

不少人認為，美國流行文化長期強調個人成就與自我表達，美國人理應名列前茅。然而，研究主持人之一、密西根州立大學人格心理學副教授威廉．喬皮克（William Chopik）指出，這項結果恰好打破既有印象。他表示，美國整體分數確實高於平均值，但並未高到足以躋身前幾名，顯示外界對美國社會的刻板印象，與實際調查結果仍存在落差。

除排名外，研究也觀察到文化背景與人格特質之間的有趣關聯。一般認為，強調個人自由與自我實現的社會，較容易培養出自戀傾向；然而此次調查卻發現，部分重視群體關係、社會規範及集體利益的文化，在「自我重要感」等相關指標上的平均表現反而更高，與過去大眾對東、西方文化差異的認知有所不同，也顯示人格特質的形成並非單由文化類型決定。

若從人口特徵分析，自戀傾向也呈現一定規律。研究指出，年輕成年人普遍比年長族群更容易展現追求認同、希望受到關注等特質，研究人員認為，這與年輕人正值建立自我認同、發展人生方向的階段有關。此外，男性在整體平均分數上也略高於女性，這項趨勢在多數受調查國家皆相當一致。

另一方面，自戀程度最低的國家依序為塞爾維亞、愛爾蘭、英國、荷蘭及丹麥。研究人員強調，這些排名僅反映各國受訪者的平均表現，並不代表所有國民都具有相同特質，更不能據此對任何國家貼上標籤。

喬皮克也提醒，人格具有高度個體差異，即使在同一個社會中，也可能同時存在極度自信與十分謙遜的人。研究的目的並非替各國貼上「最自戀」或「最謙虛」的標籤，而是希望透過跨文化資料，進一步理解人格特質如何受到文化、年齡與性別等多重因素交互影響，並提供心理學研究更多比較基礎。