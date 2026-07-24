災害級熱浪… 日高溫飆41.1℃逾萬人中暑 法5764人超額死亡
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北半球持續遭極端高溫侵襲，日本與法國近日接連傳出破紀錄熱浪災情。日本在二十四節氣「大暑」當天共有六個地點氣溫突破攝氏40度，靜岡縣更測得41.1度，刷新今年全國最高溫紀錄，近一周已有逾1萬人因中暑送醫，日本政府將近期高溫形容為「災害級」；法國則公布最新統計，6月熱浪期間半個月內出現5764例超額死亡，創下自2003年致命熱浪以來最嚴重紀錄，再度凸顯極端氣候對公共健康帶來的衝擊。
日本23日迎來一年中最炎熱的節氣「大暑」，全國多地高溫刷新紀錄。據日本氣象廳及NHK報導，靜岡縣濱松市佐久間測得41.1度，成為今年日本最高氣溫，距離日本史上最高紀錄41.8度僅差0.7度。除靜岡縣外，岐阜縣美濃市、愛知縣豐田市均測得40.8度，三重縣桑名市40.7度，岐阜縣下呂市金山40.4度，多治見市40.2度，全國共有6個地點出現超過40度高溫，創下今年「酷暑日」最多紀錄。
日本氣象廳指出，今年起將最高氣溫超過40度的新標準命名為「酷暑日」，此前最高溫35度以上稱為「猛暑日」，30度以上稱為「真夏日」，25度以上則稱為「夏日」。日本7月21日才首次觀測到今年的「酷暑日」，短短數日便迅速增加至六處。
除40度以上地區外，愛知縣名古屋市達39.9度，山梨縣甲府市39.7度，東京都府中市39.3度，長野縣飯田市38.4度，全國超過三成氣象觀測站測得35度以上高溫，包含濱松市佐久間、豐田市、飯田市等16個觀測站同步改寫設站以來最高溫紀錄。
持續酷熱也讓中暑病例急遽增加。日本總務省消防廳統計，最近一周全國已有超過1萬人因中暑送醫，較前一周增加兩倍以上，其中14人死亡、超過4000人需住院治療，不少患者為20、30歲青壯年，顯示中暑已非高齡者專屬風險。
日本政府已將近期猛暑定調為「災害級」，呼籲民眾避免長時間戶外活動、適時補充水分、使用冷氣降溫，並特別留意夜間高溫對身體造成的負擔。
歐洲同樣受到熱浪侵襲。法國公共健康局公布最新統計，6月17日至7月2日熱浪期間，全國死亡人數達2萬1674人，較正常預期增加5764人，超額死亡率高達36%，僅半個月便超過去年整個夏季的超額死亡人數，成為自2003年致命熱浪以來最嚴重的一次。
統計顯示，超過一半超額死亡集中於6月25日至27日最炎熱的三天，75歲以上長者約占三分之二，巴黎大區受影響最嚴重，超額死亡接近2000人，較預期增加約80%。
除健康危機，南歐多國也因高溫引發野火。西班牙北部爆發大規模森林火災，焚燒面積約3.2萬公頃，逾1200名居民撤離；法國西南部與東南部林火持續延燒，兩名消防員殉職，數百人被迫疏散。科學家指出，歐洲是全球暖化速度最快的大陸之一，人為氣候變遷正使熱浪、乾旱及森林野火發生得更頻繁且更劇烈。
日本23日多地高溫破表，靜岡縣濱松市佐久間測得41.1度，全國共有6個地點超過40度，包含岐阜、美濃、愛知豐田、三重桑名等，並創下今年酷暑日最多紀錄。 最近1周日本已有超過1萬人因中暑送醫，較前1周增加兩倍以上，其中14人死亡、逾4000人需住院治療，且不少患者是20、30歲青壯年，風險已不只限於高齡者。 法國6月熱浪期間半個月內出現5764例超額死亡，創2003年以來最嚴重紀錄；西班牙與法國多地也因高溫引發森林野火，造成大規模撤離與消防員殉職。
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日本23日多地高溫破表，靜岡縣濱松市佐久間測得41.1度，全國共有6個地點超過40度，包含岐阜、美濃、愛知豐田、三重桑名等，並創下今年酷暑日最多紀錄。
最近1周日本已有超過1萬人因中暑送醫，較前1周增加兩倍以上，其中14人死亡、逾4000人需住院治療，且不少患者是20、30歲青壯年，風險已不只限於高齡者。
法國6月熱浪期間半個月內出現5764例超額死亡，創2003年以來最嚴重紀錄；西班牙與法國多地也因高溫引發森林野火，造成大規模撤離與消防員殉職。
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