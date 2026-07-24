災害級熱浪… 日高溫飆41.1℃逾萬人中暑 法5764人超額死亡

日本23日迎來一年中最炎熱的節氣「大暑」，多地高溫刷新紀錄，政府更將近期高溫形容為「災害級」。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 日本多地高溫破40度，靜岡測得41.1度創今年新高。

日本多地高溫破40度，靜岡測得41.1度創今年新高。 重點二： 近1周日本逾1萬人中暑送醫，政府稱高溫已屬災害級。

近1周日本逾1萬人中暑送醫，政府稱高溫已屬災害級。 重點三：法國6月熱浪致5764例超額死亡，歐洲野火災情同步惡化。

北半球持續遭極端高溫侵襲，日本 與法國近日接連傳出破紀錄熱浪 災情。日本在二十四節氣「大暑」當天共有六個地點氣溫突破攝氏40度，靜岡縣更測得41.1度，刷新今年全國最高溫紀錄，近一周已有逾1萬人因中暑送醫，日本政府將近期高溫形容為「災害級」；法國則公布最新統計，6月熱浪期間半個月內出現5764例超額死亡，創下自2003年致命熱浪以來最嚴重紀錄，再度凸顯極端氣候對公共健康帶來的衝擊。

日本23日迎來一年中最炎熱的節氣「大暑」，全國多地高溫刷新紀錄。據日本氣象廳及NHK報導，靜岡縣濱松市佐久間測得41.1度，成為今年日本最高氣溫，距離日本史上最高紀錄41.8度僅差0.7度。除靜岡縣外，岐阜縣美濃市、愛知縣豐田市均測得40.8度，三重縣桑名市40.7度，岐阜縣下呂市金山40.4度，多治見市40.2度，全國共有6個地點出現超過40度高溫，創下今年「酷暑日」最多紀錄。

日本氣象廳指出，今年起將最高氣溫超過40度的新標準命名為「酷暑日」，此前最高溫35度以上稱為「猛暑日」，30度以上稱為「真夏日」，25度以上則稱為「夏日」。日本7月21日才首次觀測到今年的「酷暑日」，短短數日便迅速增加至六處。

除40度以上地區外，愛知縣名古屋市達39.9度，山梨縣甲府市39.7度，東京都府中市39.3度，長野縣飯田市38.4度，全國超過三成氣象觀測站測得35度以上高溫，包含濱松市佐久間、豐田市、飯田市等16個觀測站同步改寫設站以來最高溫紀錄。

持續酷熱也讓中暑病例急遽增加。日本總務省消防廳統計，最近一周全國已有超過1萬人因中暑送醫，較前一周增加兩倍以上，其中14人死亡、超過4000人需住院治療，不少患者為20、30歲青壯年，顯示中暑已非高齡者專屬風險。

日本政府已將近期猛暑定調為「災害級」，呼籲民眾避免長時間戶外活動、適時補充水分、使用冷氣降溫，並特別留意夜間高溫對身體造成的負擔。

歐洲同樣受到熱浪侵襲。法國公共健康局公布最新統計，6月17日至7月2日熱浪期間，全國死亡人數達2萬1674人，較正常預期增加5764人，超額死亡率高達36%，僅半個月便超過去年整個夏季的超額死亡人數，成為自2003年致命熱浪以來最嚴重的一次。

統計顯示，超過一半超額死亡集中於6月25日至27日最炎熱的三天，75歲以上長者約占三分之二，巴黎大區受影響最嚴重，超額死亡接近2000人，較預期增加約80%。

除健康危機，南歐多國也因高溫引發野火。西班牙北部爆發大規模森林火災，焚燒面積約3.2萬公頃，逾1200名居民撤離；法國西南部與東南部林火持續延燒，兩名消防員殉職，數百人被迫疏散。科學家指出，歐洲是全球暖化速度最快的大陸之一，人為氣候變遷正使熱浪、乾旱及森林野火發生得更頻繁且更劇烈。