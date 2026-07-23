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影／大熊受困電線桿頂 專家因這原因不敢打鎮定劑 最終下場曝光

編譯周辰陽／即時報導
美國新墨西哥州格萊斯頓鄉間20日發生一頭大熊受困於電線桿頂端，引發大量網友關注。...
美國新墨西哥州格萊斯頓鄉間20日發生一頭大熊受困於電線桿頂端，引發大量網友關注。儘管地方當局竭盡所能，這隻大熊仍在獲救前觸電死亡。（取材自 X / ScottEnlow）

社群媒體近日瘋傳一段令人難以置信的畫面，可見一頭大熊受困於電線桿頂端，美國內政部也轉發影片。不過，新墨西哥州魚類與野生動物部門表示，儘管地方當局竭盡所能，這隻大熊仍在獲救前觸電死亡。

▲ 影片來源：X平台＠ScottEnlow（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

紐約郵報報導，這支影片經查證並非造假。事件20日發生在美國新墨西哥州格萊斯頓（Gladstone）鄉間，畫面可見這隻氣喘吁吁的大熊用前掌緊抓電線桿橫臂，後腿則懸在下方。錄下影片的人士打電話報案，表示：「我要通報一隻熊在電燈桿頂端。」

接線員表示已接獲通報，也已打電話給漁獵部門，但「他們說無能為力」。接線員解釋，野生動物專家若對這隻爬上電線桿的熊施打鎮定劑，牠恐因墜落喪命。

目擊者穆倫斯（Shannon Mullens）接受Storyful採訪時表示，她當時正沿著56號公路從新墨西哥州前往奧克拉荷馬州，途中發現這隻不幸的熊。她說：「起初我們真的不敢相信自己看到的景象，因此掉頭回去再看一次。我們一開始以為那隻熊已經死了，直到靠近後才發現牠還活著。」

影片上傳X平台後迅速引發關注，迄今累積近800萬次觀看，網友對這頭大熊不同尋常的落腳處目瞪口呆。美國內政部22日也轉發影片，開玩笑寫道：「我們感謝大家對『美國能源主導地位』的熱情，但我們指的不是這個。」

不幸的是，新墨西哥州魚類與野生動物部門告訴紐約郵報，儘管地方當局竭盡所能，這隻熊仍在獲救前觸電死亡。

紐約郵報指出，這種令人費解的情況過去也曾發生，例如2021年就有另一隻熊受困於亞利桑那州一根電線桿頂端，但最終安全獲救。野生動物專家認為，熊隻，尤其是年幼或受到驚嚇的熊，在被人群、車流或狗驚擾後，可能將電線桿當作高大樹木攀爬，因而出現這類情況。

精華 FAQ

  • 因為影片顯示大熊竟受困在電線桿頂端，畫面相當罕見又驚險，社群媒體迅速瘋傳，連美國內政部也轉發，讓事件更受矚目。

  • 接線員指出，若野生動物專家對熊施打鎮定劑，牠可能因失去支撐而從高處墜落，反而導致致命傷害，因此不敢冒然行動。

  • 新墨西哥州魚類與野生動物部門表示，儘管地方當局努力協助，這隻熊仍在獲救前觸電死亡；專家認為牠可能把電線桿誤認成樹木攀爬。

新墨西哥州

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