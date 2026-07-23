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歐熱浪農損24億 法、匈重災區 「外界低估對供應鏈衝擊」

編譯陳律安／綜合22日電
6月歐洲熱浪肆虐，農作物產值損失估逾20億歐元。 （路透）
6月歐洲熱浪肆虐，農作物產值損失估逾20億歐元。 （路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：歐洲6月熱浪重創農業，預估農作物產值損失逾21億歐元。
  • 重點二：法國與匈牙利受災最深，玉米授粉期受高溫打擊尤重。
  • 重點三：專家警告氣候衝擊被低估，供應鏈正面臨連鎖性干擾。

極端熱浪席捲歐洲，乾旱、野火與劇烈冰雹接連衝擊多國最新分析顯示，6月歐洲熱浪肆虐，農作物產值損失預料突破20億歐元，法國與匈牙利受創特別深。專家也示警，外界低估了全球暖化對供應鏈的衝擊。

英國金融時報（FT）報導，根據歐洲穀物交易商協會Coceral，從歐盟到英國，在6月連續四周熱浪襲擊下，農作物預期產量減少近900萬噸，智庫能源與氣候情報中心（Energy＆Climate Intelligence Unit）依各國產地價格推算，小麥、大麥、玉米等穀物，所損失的產值約21億歐元（近24億美元），若以去年作物價值推估，損失約5%產值。

西歐剛經歷有紀錄可考以來最炎熱的6月，氣溫較1991年–2020年平均高出攝氏3度。法國最高溫超過攝氏43度，匈牙利也突破攝氏40度。

歐洲穀物產量預測的下修量，約半數來自玉米。法國與匈牙利的玉米在授粉期間遭遇熱浪。Coceral把歐盟與英國的玉米產量預期，從5720萬噸大砍至5270萬噸。

法國可能承受將近一半的穀物作物損失，其產量預測遭下修410萬噸，按當前價格計算，價值約8.91億歐元（約10.16億美元）。匈牙利受創程度居次，該國穀物產量預測下修240萬噸，價值約4.44億歐元（約5.06億美元）。

另外，新加坡前金管局（央行）局長梅農（Ravi Menon）表示，全球暖化正把地球推向臨界點，但外界低估氣候因素對供應鏈的干擾規模。現為新加坡氣候行動大使的梅農，22日在彭博永續商業峰會表示：「氣候變遷是供應鏈亂象的源頭，因為這是全球經濟最深層的相互牽連。」他說，氣候對生計、勞動力與經濟活動的衝擊，「都將沿著供應鏈引發連鎖效應」。

此外，多國野火與高溫災情持續擴大。法國吉倫特地區與阿爾卑斯山的薩瓦省相繼傳出消防人員殉職，累計已有3人罹難，南部瓦爾省林火更在失控狀態下燒毀500公頃林地，至少150人被迫撤離。西班牙瓜達拉哈拉省野火延燒進入第6天，當地氣溫超過攝氏40度，逾1200人撤離家園，而日前阿梅里亞省野火才剛造成13人喪生。義大利西西里島內陸預報氣溫突破40度，野火摧毀橄欖園，重創未來數年特級初榨橄欖油產量。希臘與阿爾巴尼亞氣溫亦達40至42度，民眾紛紛防曬消暑。

乾旱與劇烈天氣同時重創各地。英格蘭7月降雨量僅達平均的3%，泰晤士水務針對倫敦及周邊1000萬用戶啟動限水措施。塞爾維亞的多瑙河水位降至1946年以來最低，貨輪被迫減載航行。西巴爾幹半島則接到冰雹警報，克羅埃西亞渡假勝地羅維尼遭冰雹襲擊造成多人輕傷，風暴預料將持續影響斯洛維尼亞、波士尼亞與赫塞哥維納、塞爾維亞南部及北馬其頓。

精華 FAQ

  • 根據分析，歐盟到英國6月熱浪使農作物產量減少近900萬噸，小麥、大麥、玉米等穀物損失產值約21億歐元，約占去年作物價值的5%。

  • 法國與匈牙利受創最深，法國產量預測下修410萬噸，匈牙利下修240萬噸；其中玉米在授粉期遭遇高溫，讓兩國損失特別明顯。

  • 梅農指出，氣候變遷不是單一地區問題，而會同時影響生計、勞動力與經濟活動，並沿著全球高度連結的供應鏈產生連鎖效應。

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