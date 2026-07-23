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日本Q2外國客消費額 美國23.6億奪冠 中國腰斬排第3

編譯中心／綜合22日電

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：日本第2季訪日外國人消費額達2兆5096億日圓，年增0.2%
  • 重點二：美國以3848億日圓居首，台灣3639億日圓排名第2
  • 重點三：中國消費額年減48.8%，由台灣、印尼等市場補位。

日本觀光廳公布4月至6月「訪日外國人消費動向調查」結果，第2季訪日旅客總消費額達2兆5096億日圓（約153.85億美元），較去年同期微增0.2%。儘管中國旅客消費金額大幅下滑近5成，但台灣、印尼新加坡等地旅客消費明顯成長，彌補了中國旅客消費減少所造成的缺口。

從整體消費結構來看，美國已成為日本最重要的高消費客源市場，而台灣穩居第2大消費來源。雖然中國旅客消費總額仍位居第3，但受到人數及消費力下滑影響，消費總額較去年同期幾近腰斬。

日本富士新聞網（FNN）報導，「訪日外國人消費動向調查」統計外國旅客在日本的住宿、餐飲、購物等消費情況。統計顯示，美國旅客以3848億日圓（約23.6億美元）的消費金額居各國之冠，年增8.5%；台灣以3639億日圓、年增27.9%排名第2；中國則以2592億日圓排名第3，但較去年同期大減48.8%。南韓以2589億日圓（年增12.2%）位居第4，香港則以1452億日圓（年增7.8%）排名第5。

第6名至第10名依序為：澳洲1059億日圓（年增5.9%）、泰國718億日圓（年增0.3%）、英國687億日圓（年增0.4%）、加拿大681億日圓（年增10.4%）、新加坡600億日圓（年增20.1%）。中國是消費前10名當中唯一呈現年減的國家/地區。

此外，印尼年增40.3%（422億日圓）、馬來西亞39.8%（394億日圓）、印度43.8%（407億日圓），俄羅斯更大幅增加62.3%（275億日圓），也有效填補中國旅客消費縮水所造成的缺口。

若以每名旅客平均消費金額觀察，墨西哥旅客以51萬4925日圓居冠，其次為中東地區旅客48萬2836日圓，英國旅客45萬6493日圓居第3。

中國旅客平均每人消費26萬6753日圓，排名第15；台灣旅客平均消費19萬6641日圓，排名第21。南韓旅客由於以短天數旅遊為主，人均消費僅9萬9542日圓，在統計中排名最後。

精華 FAQ

  • 日本觀光廳統計顯示，第2季訪日外國人總消費額達2兆5096億日圓，約153.85億美元，較去年同期微增0.2%，整體仍維持成長，但幅度相當有限。

  • 美國以3848億日圓居冠，台灣以3639億日圓排名第2，中國以2592億日圓排第3，南韓與香港分居第4、第5，顯示美台已成日本最重要的高消費市場。

  • 中國旅客消費總額較去年同期大減48.8%，是前10名中唯一呈現年減的市場；雖仍名列第3，但已明顯受人數與消費力下滑影響，並由台灣、印尼等市場補足缺口。

日本 印尼 新加坡

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