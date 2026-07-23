歐盟首例…法國通過法案禁15歲以下使用社媒 9月上路

法國參議員21日通過禁止15歲以下兒童使用社群媒體的禁令。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 法國參議院通過法案，禁止15歲以下兒童使用社群媒體。

法國參議院通過法案，禁止15歲以下兒童使用社群媒體。 重點二： 若下議院通過，法國將成為繼澳洲後第2個類似管制國家。

若下議院通過，法國將成為繼澳洲後第2個類似管制國家。 重點三：歐盟正研擬相關規範，並將檢視法國新法是否符合歐洲法。

法國參議員22日通過禁止15歲以下兒童使用社群媒體 的禁令，如果國會下議院如同外界預期，於22日稍晚也通過這項草案，法國將成為繼澳洲之後，第2個採取類似措施的國家；根據這項新法案，自9月1日起，15歲以下兒童將不得開設社群媒體帳號。

路透報導，負責人工智慧（AI）事務的次長勒埃南夫（Anne Le Hénanff）向參議員表示：「法國首開先例，成為歐洲第一個引進數位成年年齡的國家。」

法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）今年4月曾呼籲年輕人把手機關機、多讀書，以成為更好的公民。他希望這項法案能在新學年開學前及時上路。

澳洲去年12月率先實施社群媒體禁令，禁止16歲以下青少年使用臉書（Facebook）、Snapchat、TikTok與YouTube等平台。

社群媒體平台普遍反對一律禁止的全面性禁令，強調他們早已實施年齡限制等措施來保護年輕使用者。不過，他們也承諾將遵守政府頒布的禁令。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）正在著手制定自身規範，以限制全歐洲的社群媒體，從而保護年輕人；同時，歐盟 執委會也將對法國這項法案是否符合現行歐洲法規擁有發言權。

談到社群媒體缺乏規範的問題時，馬克宏4月在一場活動上對青少年表示：「我們把你們留在這片叢林，結果它卻奪走你們的注意力。我們必須放慢腳步，協助你們長大成人，最重要的是成為公民。」

他說：「這是為什麼我們想傳達的是，在15歲以前，不得再使用社群媒體。」