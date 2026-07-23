歐盟首例…法國通過法案禁15歲以下使用社媒 9月上路
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法國參議員22日通過禁止15歲以下兒童使用社群媒體的禁令，如果國會下議院如同外界預期，於22日稍晚也通過這項草案，法國將成為繼澳洲之後，第2個採取類似措施的國家；根據這項新法案，自9月1日起，15歲以下兒童將不得開設社群媒體帳號。
路透報導，負責人工智慧（AI）事務的次長勒埃南夫（Anne Le Hénanff）向參議員表示：「法國首開先例，成為歐洲第一個引進數位成年年齡的國家。」
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今年4月曾呼籲年輕人把手機關機、多讀書，以成為更好的公民。他希望這項法案能在新學年開學前及時上路。
澳洲去年12月率先實施社群媒體禁令，禁止16歲以下青少年使用臉書（Facebook）、Snapchat、TikTok與YouTube等平台。
社群媒體平台普遍反對一律禁止的全面性禁令，強調他們早已實施年齡限制等措施來保護年輕使用者。不過，他們也承諾將遵守政府頒布的禁令。
歐洲聯盟執行委員會（European Commission）正在著手制定自身規範，以限制全歐洲的社群媒體，從而保護年輕人；同時，歐盟執委會也將對法國這項法案是否符合現行歐洲法規擁有發言權。
談到社群媒體缺乏規範的問題時，馬克宏4月在一場活動上對青少年表示：「我們把你們留在這片叢林，結果它卻奪走你們的注意力。我們必須放慢腳步，協助你們長大成人，最重要的是成為公民。」
他說：「這是為什麼我們想傳達的是，在15歲以前，不得再使用社群媒體。」
法案規定，15歲以下兒童將不得開設社群媒體帳號，目的是降低年輕人過早接觸社群平台的風險，並在新學年開學前上路。 若國會下議院也通過，法國將成為繼澳洲之後，第2個採取類似社群媒體年齡禁令的國家，同時也是歐洲第一個引進數位成年年齡的國家。 歐盟執委會正研擬全歐規範，並會檢視法國法案是否合乎現行法規；平台則普遍反對全面禁令，但表示會遵守各國政府的要求。
精華 FAQ
法案規定，15歲以下兒童將不得開設社群媒體帳號，目的是降低年輕人過早接觸社群平台的風險，並在新學年開學前上路。
若國會下議院也通過，法國將成為繼澳洲之後，第2個採取類似社群媒體年齡禁令的國家，同時也是歐洲第一個引進數位成年年齡的國家。
歐盟執委會正研擬全歐規範，並會檢視法國法案是否合乎現行法規；平台則普遍反對全面禁令，但表示會遵守各國政府的要求。
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