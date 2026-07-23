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1月底剛逃過暗殺 墨西哥市長不到半年再遇襲 市府內遭槍擊身亡

編譯周辰陽／即時報導
墨西哥中部城鎮特莫阿克（Temoac）市長拉文1月曾逃過武裝暗殺，但22日仍遭闖...
墨西哥中部城鎮特莫阿克（Temoac）市長拉文1月曾逃過武裝暗殺，但22日仍遭闖入市府的槍手殺害。(截自 X / HalconOnce)

墨西哥中部城鎮特莫阿克（Temoac）市長拉文（Valentin Lavin）1月就曾逃過武裝暗殺，但最終仍難逃一劫，22日遭槍手殺害。

CBS新聞與墨西哥媒體El Financiero報導，特莫阿克所在的莫雷洛斯州鄰近首都墨西哥城，當地有數個販毒集團活動，2名武裝男子中午左右進入大樓，朝拉文開槍後騎機車逃逸。救護人員立即趕抵並將拉文送往醫院，但途中確認已無生命跡象。檢方人員、刑事調查員及鑑識人員隨後到場處理，州政府與聯邦當局則持續搜索及檢查，以追查行凶者下落。

根據報導，拉文與總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）所屬左翼政黨結盟，1月31日在路旁一座加油站遭武裝襲擊。當時，他與妻子搭乘一輛休旅車，身旁沒有隨扈。騎機車的歹徒朝他們開槍，導致拉文臀部遭子彈擦傷，他數日後決定暫時離職休養。

犯罪幫派經常襲擊墨西哥地方官員，尤其是在販毒集團爭奪地盤的地區。不過，拉文生前正面臨多項指控與司法調查，他身邊人士也被指與犯罪集團有關，而曾任市政府財政主管的岳母更曾於2024年及2025年被逮捕。檢方指出，她涉嫌擔任一個在當地活動的犯罪組織首腦。

官方數據顯示，自墨西哥毒品相關暴力於2006年激增以來，已有近100名市長遇害。薛恩鮑姆14日表示，凶殺案自2024年9月以來已減少近一半，並強調這項降幅是她上任後安全政策的成果。但Uno TV報導，薛恩鮑姆政府2024年10月上台後，已有14名市長遇害，其中3人於2026年遭殺害。

其他相關案件包括一名墨西哥女議員上周與家人前往學校畢業典禮途中，丈夫遭人槍殺，她與女兒也受傷。米卻肯州（Michoacan）市長曼索（Carlos Manzo）2025年11月在亡靈節慶祝活動期間遭槍殺身亡，此案尤其震驚全國。

精華 FAQ

  • 拉文22日中午左右在市府大樓內遭2名武裝男子開槍，槍手隨後騎機車逃逸。救護人員雖立刻送醫，但途中已確認他沒有生命跡象，最終身亡。

  • 他在1月31日曾於路旁加油站遭武裝襲擊，當時與妻子共乘休旅車且沒有隨扈，騎機車歹徒朝車輛開槍，造成他臀部擦傷，之後他曾暫時離職休養。

  • 報導指出，墨西哥不少地方官員常成為販毒集團與犯罪幫派目標，尤其在爭奪地盤地區更危險。官方數據也顯示，自2006年以來已有近100名市長遇害。

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