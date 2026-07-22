印度考題外洩引爆青年示威 反對黨響應施壓莫迪政府

印度上個月發生醫學院入學考試試題外洩、影響大約200萬名學生的事件，本週則演變成總理莫迪2014年掌權以來規模最大的青年抗議行動。(路透)

印度 反對黨22日在國會外發動抗議，要求教育部長普拉德漢（Dharmendra Pradhan）下台，響應學生示威者的訴求。議員隨後進入議會廳，迫使議事暫停。

路透社報導，這波抗議起因於上個月醫學院入學考試試題外洩、影響大約200萬名學生的事件，本週則演變成總理莫迪（Narendra Modi）2014年掌權以來規模最大的青年抗議行動。

數以萬計的年輕示威者20日走上首都新德里街頭，與警方發生衝突，警方以催淚瓦斯和警棍驅散人群。

以反對派領袖拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）為首的議員今天在新德里國會大樓外集結，許多人身穿黑衣、揮舞標語牌，要求普拉德漢下台。標語牌上寫著「我們孩子的未來是非賣品」、「拯救生命，停止NEET（全國醫學院入學考試的簡稱）」。

他們同時高喊反對莫迪和普拉德漢的口號。

進入議會後，反對黨議員要求就警方對學生示威者的暴力行為以及考題外洩事件展開辯論，並迫使議事暫停。

莫迪與普拉德漢都曾表示，願意就此事以及更廣泛的教育改革議題進行討論。

自稱「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party, CJP）所發起的這波抗議，起初是網路上的諷刺活動，一開始只有數百名年輕人參與。

今天則有數以千計的人聚集在德里「蟑螂運動」的抗議地點曼塔天文台（Jantar Mantar），頂著細雨高喊口號，並揮舞印度國旗。

目前首都仍維持高度安全戒備。德里捷運公司（Delhi Metro Rail Corp.）關閉市中心區域16個車站，晚間才重新開放。

這波抗議也已蔓延到首都以外地區。孟買（Mumbai）、班加羅爾（Bengaluru）、加爾各答（Kolkata）、果阿（Goa）、古瓦哈蒂（Guwahati）、錫魯瓦蘭塔不朗（Thiruvananthapuram）、查摩（Jammu）及阿默達巴德（Ahmedabad）等地，皆有青年及反對派團體舉行示威活動。