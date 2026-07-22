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高市早苗陣營遭控抹黑影片 秘書陳述書否認製作委託

中央社東京專電
日本首相高市早苗。(路透)
日本首相高市早苗。(路透)

日本首相高市早苗22日針對「週刊文春」報導其陣營涉嫌製作並散布誹謗影片一事，向眾議院提交涉案秘書的陳述書，秘書全盤否認曾製作、發布相關影片或委託第3方從事相關行為，內容與高市日前在國會的答詢一致。

「週刊文春」今年4月披露高市早苗的陣營在去年自民黨總裁選舉期間，發布中傷其他候選人的影片，並由宣稱製作影片的男子松井健公開自稱與高市秘書去年召開線上會議的錄音檔。高市上月在參議院全體會議接受質詢時重申，她的秘書沒有直接跟該男子碰面。

NHK報導，高市將秘書陳述書提交給眾議院預算委員會委員長坂本哲志，並於委員會理事懇談會中公開。

根據陳述書內容，秘書表示，不論是在去年的自民黨總裁選舉或是今年的眾議院選舉期間，均未曾製作、發布任何誹謗其他候選人的影片，也未委託第3方進行相關作業。

至於是否認識松井健，秘書表示，去年總裁選舉之前，曾在一名熟識學者安排下，參加介紹熟悉社群媒體人士的線上會議，但當時沒有提出製作影片的要求。

他事後回想，認為松井健可能是當時的與會者之一，但因為對於對方的姓名及長相沒有明確印象，也沒有實際見過面，因此向高市報告時稱對方是「不認識的人」。

對於外界指稱曾透過電子郵件委託製作影片或表達謝意，秘書則表示，沒有找到任何相關紀錄，也沒有相關記憶。

此外，針對遭公開、據稱是去年12月另一場線上會議的錄音，秘書表示，聲音雖與自己相似，但無法確認就是本人。

另一方面，眾議院預算委員會敲定將於24日召開3小時審議會，由高市出席，就國內外各項議題接受質詢，預料「抹黑門」將成為焦點之一。

精華 FAQ

  • 她向眾議院預算委員會委員長提交涉案秘書的陳述書，並在委員會理事懇談會公開，內容主要是否認曾製作、發布或委託抹黑影片。

  • 秘書在陳述書中全面否認，表示去年自民黨總裁選舉及今年眾議院選舉期間，都沒有製作或散布誹謗影片，也未委託第3方處理。

  • 眾議院預算委員會已敲定24日舉行3小時審議會，高市將出席接受質詢，外界預料她會被追問影片爭議與相關錄音內容。

高市早苗 眾議院 參議院

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