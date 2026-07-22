主廚曾上《黑白大廚》 南韓米其林二星餐廳螞蟻入菜4年 負責人遭求刑

南韓法院近日開庭審理一名米其林二星餐廳負責人涉嫌違法以螞蟻裝飾甜點一案。檢方求處有期徒刑1年，並要求對餐廳處以2000萬韓元罰款。資料照片。（路透 / alamy）

一些亞洲、非洲和拉丁美洲文化有食用螞蟻的習慣，有時甚至視為珍饈。泰國 和柬埔寨 料理會使用織葉蟻及蟻卵，哥倫比亞的蟻后更像魚子醬一樣珍貴，但南韓 法律並未允許螞蟻供人食用。南韓法院近日便開庭審理一名米其林二星餐廳負責人涉嫌違法以螞蟻裝飾甜點一案，檢方求處有期徒刑1年，並要求對餐廳處以2000萬韓元（約1.3萬美元）罰款。

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BBC與南韓媒體報導，南韓當局依據食品安全風險、毒性、營養價值，以及能否以符合衛生的方式飼養和加工等多項標準，決定昆蟲能否獲准作為食品。目前僅有10種昆蟲獲准供人食用，包括蚱蜢、蝗蟲和雙斑蟋蟀等，螞蟻並不在列。

南韓食品醫藥品安全處官員在網路上發現顧客發布的評論及撒有螞蟻的餐點照片後，此案才曝光。調查人員估計，這家餐廳過去4年間涉嫌在數道料理中使用約4萬9000隻從美國和泰國進口的螞蟻，向約1萬2274名顧客提供螞蟻入菜的雪酪，藉此獲利約1億2000萬韓元。據《朝鮮日報》報導，衛生當局還發現，餐廳使用的螞蟻「重金屬含量最高達一般食用昆蟲的55倍」。

南韓共有10家餐廳獲得米其林二星，全都位於首都首爾。法院文件並未公布涉案餐廳名稱及負責人姓名。不過，南韓《金融新聞》（Financial News）20日報導，涉案餐廳由一名曾出演Netflix綜藝節目《黑白大廚：料理階級大戰》的澳洲籍主廚領軍；遭檢方以涉嫌違反《食品衛生法》起訴的則是餐廳營運法人及負責人金某。

金某雖大致承認指控，但表示螞蟻只是15道套餐中「一小部分」餐點的雪酪配料，餐廳也有告知顧客可選擇不含螞蟻的替代品。他指出，澳洲、丹麥和英國等國的餐廳也使用螞蟻作為食材，並稱檢方高估供應人數及螞蟻使用量，實際上只有60%的顧客選擇嘗試，其餘顧客則獲提供發酵醋和食用花卉等替代品。全案將於9月2日宣判。