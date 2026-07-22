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日相曝1天僅睡0至3小時 芥川賞作家批「快下台回家睡飽」

編譯中心╱綜合21日電
日本首相高市早苗日前在社群發文表示，上任以來自己「每天睡0到3小時已成常態」，引...
日本首相高市早苗日前在社群發文表示，上任以來自己「每天睡0到3小時已成常態」，引發外界憂心。(美聯社)

日本首相高市早苗近日在社群平台X透露，自就任首相以來，「每天只睡0至3小時已成為常態」，即使是假日也幾乎埋首公務與家務，引發日本政壇及社群熱議。支持者認為她勤於政務，但在野黨及更多質疑聲音則擔憂，長期睡眠不足恐影響國家領導人的判斷能力，甚至危及危機處理與外交決策。

綜合日本產經新聞等媒體報導，針對高市早苗的言論，曾獲芥川賞的知名作家平野啓一郎更在X平台發文痛批，高市早苗沒有改善人民生活，經常缺席國會議事，支持率下滑後卻強調自己沒睡覺，「真是沒救了，請趕快下台，在家安心睡到飽。」相關貼文迅速引發共鳴，獲得超過1.8萬人按讚。

報導指出，高市早苗20日發文表示，進入7月後，她多數周末都留在首相公邸，從清晨開始閱讀「經濟財政管理基本方針」（骨太方針）、「日本成長戰略」及「地域未來戰略」等政策文件，並處理累積數千封電子郵件，經常一路工作到深夜。

她也分享自己的日常生活，指返家後仍需自行完成清洗浴室、洗澡、用餐、洗碗、洗衣及簡單打掃等家務，剩餘時間則繼續閱讀總理官邸帶回的公文及國會質詢資料，往往工作到天亮。她提到，20日適逢日本國定假日，終於久違地睡了5個小時，下午又忙著熨燙衣物、縫補裙擺及加固外套鈕扣，藉此分享自己的生活日常。

然而這番言論反而掀起激烈討論。許多網友認為，身為一國領導人，長期睡眠不足並非值得宣揚的事，而是反映工作安排與團隊分工可能存在問題。有留言直言，「這不是美談」、「令人擔心而非感動」，也有人質疑，高市是否具備足夠的時間管理能力。

在野黨也對此表達憂慮。國民民主黨黨魁玉木雄一郎表示，高市確實是一位相當勤奮的政治人物，但「休息也是工作的一部分」，首相應獲得更完善的幕僚支援，把精力集中在重大政策與決策上，而非讓日常雜務占據大量時間。

前內閣官房長官枝野幸男也質疑，高市若長期處於睡眠不足狀態，是否仍能以最佳狀態處理外交與國政。

精華 FAQ

  • 她在X透露上任後常態只睡0至3小時，還大量處理公務與家務，讓支持者稱讚勤政，但更多人擔心首相長期睡眠不足會影響判斷與領導品質。

  • 平野啓一郎批評她沒有改善人民生活，還常缺席國會，支持率下滑後卻強調自己沒睡覺，直言「請趕快下台，在家安心睡到飽」，貼文獲大量按讚。

  • 在野黨認為首相不該把大量時間耗在雜務上，而應有完善幕僚支援；若長期睡眠不足，恐怕難以維持最佳狀態，進而影響外交、危機處理與國政決策。

日本 高市早苗

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