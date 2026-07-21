怨洩題、失業…印度蟑螂運動萬人示威 高喊「莫迪下台」

印度蟑螂人民黨的支持者20日聚集在議會大廈前遊行，要求教育部長因考試試卷洩露事件辭職，警察在新德里附近對抗議民眾進行管制。(路透)

印度 由青年主導的「蟑螂」運動支持者20日齊聚首都新德里，儘管有關當局拒絕批准這場抗議活動，他們仍試圖遊行前往國會，遭到警方揮舞警棍驅趕。

路透報導，這場持續數個月的運動與計畫中的抗議活動，被視為公眾對總理莫迪第三任期構成的最大挑戰。這個運動在社群媒體吸引數以百萬計的支持者響應，隨後影響力逐漸擴大。

警方18日決定強行將絕食運動人士王曲克（Sonam Wangchuk）送醫，進一步激化示威聲勢，數以千計的支持者徹夜湧入位於新德里市中心的抗議地點曼塔天文台，準備在國會季風會期開議日發起遊行。

德里副警察局長夏瑪（Sachin Sharma）表示，德里警方已與「蟑螂人民黨」成員會談，但雙方未達成共識。20日早上，現場約有1萬名抗議人士。此外，數十名警察與準軍事安全人員也進駐現場。

電視畫面顯示，警方在設置重重路障的區域，以警棍驅趕部分抗議者。德里警方否認曾使用武力，表示「正採取專業方式處理抗議活動」。

抗議群眾冒雨和平抵達德里市中心時，高喊「下台、下台」、「普拉德漢（Dharmendra Pradhan）下台」、「莫迪下台」的口號，矛頭直指教育部長與總理。

國際亞洲新聞社報導，蟑螂人民黨首席發言人達斯（Saurav Das）表示：「當局試圖促成我們與政府展開協商…他們來得太晚了，但我們仍敞開心胸，表示願意與他們交談。」

蟑螂人民黨運動起因於今年5月全國醫學院入學考試考題外洩，這起事件影響超過200萬名學生，導致他們被迫參加重考。

分析家表示，蟑螂人民黨運動的崛起反映印度青年對各種議題的不滿，包括青年失業率居高不下、考試試題經常外洩。

政府數據顯示，2025年15歲以上人口的失業率為3.1%，但15到29歲人口的失業率達到9.9%，其中，城鎮地區失業率為13.6%，農村地區則為8.3%。