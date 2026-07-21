新英相柏能尚未闡述對中政策 學者：中間派、務實主義

英國工黨黨魁柏能就任首相。(歐新社)

英國工黨黨魁柏能20日就任首相，他至今幾乎並未清楚闡述自己的對中政策。但他過去的相關發言及談話顯示，他主要從經濟發展的角度來看英國與中國的關係，和一些對中鷹派的英國政治人物有所不同。倫敦大學瑪麗皇后學院教授諾爾斯表示，「柏能是中間派，我不認為他對中國有特別的敵意」。

此前長期擔任大曼徹斯特市長的柏能，2018年以市長身分訪中時公開表示，英格蘭北部可參考中國的高鐵網，還說中國在基礎設施上的發展讓他印象深刻。他今年4月和中國駐曼徹斯特總領事唐銳會面時也說，英中在像「綠色發展」、電動巴士、「先進製造」及生命科學的領域可深化合作。

由此可見，在地方事務層級上，柏能似乎對中國沒有成見。諾爾斯也舉柏能擔任大曼徹斯特市長九年期間的行事與施政作風為例，認為柏能是務實主義者。

但如今身為首相，在國政層級上，柏能要考慮的更複雜，除了經濟利益，還要考慮諸如國安風險，例如共諜和中國被控竊取英國智財。

柏能對中政策有可能延續交棒給他的施凱爾務實做法。施凱爾1月訪中，是包括工黨籍與保守黨籍的首相八年來首度訪中。截至去年年中的12個月內，中國是英國第四大貿易夥伴，貿易總額約1000億英鎊。

英國諾丁漢大學教授蘇利文表示，工黨重返執政兩年來，其政府的對中政策基本上是「走一步算一步」，即對於周期性的事件做出回應，再試圖回到較穩定的基準線；尤其英國眼下面臨經濟等堆積如山的國內外問題，柏能自己也較缺乏處理外交事務的經驗，他不太可能想在中國議題上，太大幅地改弦更張。

不過，英國智庫皇家國際事務研究所研究員于潔說，即使首相換人，也不該期望英中關係出現重大轉變；倫敦對中政策將繼續由英國經濟與英美關係形塑。

于潔指出，柏能將被來自四面八方的壓力包圍，包含下議院的在野黨議員、輿論及民意與某些政府部門掣肘，這使他可能尋求在處理英中關係時找到新的平衡點。

施凱爾政府下台前夕的16日才宣布，將中國民營「敬業集團」2020年收購的英國鋼鐵公司「全面國有化」。對此，中國商務部及外交部先後表態，表示堅決反對與強烈不滿，也表明必要時將採取維權措施。本案將是柏能上台後，英中關係第一塊試金石。