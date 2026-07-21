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柏能接英相 首先和川普、澤倫斯基通話 推內政10年計畫

編譯茅毅／綜合報導
英國工黨黨魁柏能(左)20日赴白金漢宮晉見英國國王查理三世。英王邀柏能組閣，他答...
英國工黨黨魁柏能(左)20日赴白金漢宮晉見英國國王查理三世。英王邀柏能組閣，他答應後即成為新任首相。(美聯社)

英國工黨黨魁柏能20日成為英國十年來的第七位首相。他同日在倫敦唐寧街10號的首相官邸外發表就職演說。他表示，英國需要向世人展現，「我們能又一次恢復穩定」，「我們至今做得還不夠好，我們需要更好」。

柏能17日才接任黨魁，三天後出任首相；他在一段成為首相後發布的短片中，被問到將先和哪位外國領袖通話時說，他說「會先跟美國總統川普烏克蘭總統澤倫斯基通話」。柏能還說，他會向澤倫斯基表明，英國支持烏克蘭的立場沒變，依然毫不動搖、堅定不移，自己也「100%」支持澤倫斯基，就跟英國前首相施凱爾一樣。

柏能就任首相前就表明將先聚焦內政，他20日宣布今年稍晚將提出一項新的「十年計畫」，以因應英國節節攀高的生活成本、改革教育制度、協助更多年輕人就業和興建更多社宅。他指出，就任後的第一道命令，就是終結英國愈來愈嚴重的露宿街頭現象。

倫敦時間20日上午，施凱爾從倫敦唐寧街10號，前往白金漢宮，向英國國王查理三世請辭。施凱爾在先發表簡短的告別演說。他說，「我的工作完成」，現在的英國比自己兩年前就任時「更強大、更公平；我帶著風度離開、我帶著微笑離開，我對我們已達成與實現的所有事感到自豪」。

緊接著柏能也赴白金漢宮，查理三世請柏能籌組政府。他在「吻手禮」儀式中成為首相。但外媒報導，「不會有人真的親吻英王及準首相的手」。

柏能將20日下午起陸續宣布新內閣人事。他在英格蘭北部曼徹斯特設立的首相官邸北部辦公室。該辦公室是他為了促進全英各地均衡發展、縮小區域間的經社發展差距，並將更多權力從中央下放地方的施政規畫的一環。

除了內政議題，柏能如何處理英美關係和經營他與川普總統的關係，則涉及廣泛的外交、貿易及國防議題。

川普去年1月回任後不久，施凱爾就成為「川普低語者」之一，彷彿能私下在川普耳邊說悄悄話，試圖藉由和川普建立密切的私人關係，進而影響他的決策、態度及立場。

儘管基於歷史等因素，美英間存在「特殊關係」，但川普屢屢批評工黨政府國防支出的國內生產毛額(GDP)占比有待增加；在2月底美以對伊朗開戰後，他也批評工黨政府不願完全支持美國的軍事行動；他還批評工黨政府將查哥斯群島主權移交模里西斯的計畫為「徹底軟弱的行為」，主因是該群島的最大島狄耶戈加西亞島有美英空軍基地，戰略地位重要。

川普最近被問到對柏能的看法時直言自己「不瞭解、不熟」，「我想他是『一座城市的市長』，我已經聽說他很自由派」。

對倫敦而言，英美關係無疑是最重要的雙邊關係。柏能曾對英國泰晤士報提到，美國「作為我們最重要的國防及安全盟友，我們與美國的關係仍會至關重要」。

柏能也曾在播客節目提到，儘管他沒跟川普交談過，但就任首相後，自己將以「坦率」的態度和川普打交道。

精華 FAQ

  • 他表示會先和美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基通話，並向澤倫斯基表明英國支持烏克蘭的立場沒有改變，依然是100%支持。

  • 這項計畫將聚焦於壓低英國節節攀高的生活成本、改革教育制度、協助更多年輕人就業，以及興建更多社宅，並先處理露宿街頭問題。

  • 因為英美關係涉及外交、貿易與國防等重大議題，柏能表示美國仍是最重要盟友，將以坦率態度與川普打交道，維持關鍵合作。

烏克蘭 川普 澤倫斯基

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