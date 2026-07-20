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阿根廷世足衛冕夢碎 和平致敬活動竟變成警民衝突 警派水砲車驅離

編譯羅方妤／即時報導
2026年世足賽落幕，阿根廷在延長賽以0比1不敵西班牙，衛冕夢碎。阿根廷球迷19...
2026年世足賽落幕，阿根廷在延長賽以0比1不敵西班牙，衛冕夢碎。阿根廷球迷19日賽後聚集在首都布宜諾斯艾利斯地標方尖碑附近，向國家隊致敬，但原本和平的活動在當天深夜變成警民衝突。（新華社）

2026年世足賽落幕，阿根廷在延長賽以0比1不敵西班牙，衛冕夢碎。英國太陽報報導，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯街頭19日晚間有上萬人聚集在街頭觀賽，球迷賽後儘管失望，但仍高唱國歌和平致敬國家隊。然而，這場和平致敬活動在當晚深夜演變成警民衝突，多名民眾和員警受傷。警方派出水砲車驅離民眾，阿根廷報紙Infobae指出至少15人被捕。

太陽報指出，警民衝突的起因是幾位球迷翻越當地地標方尖碑（Obelisco）的防護圍籬。現場突然爆發混亂，球迷開始向員警丟擲玻璃瓶和其他物品。員警使用催淚瓦斯、高壓水砲和發射橡膠子彈，試圖平息騷亂。據報導衝突持續約20分鐘，有7名員警身上多處受傷。另有多名民眾受傷，一名男子被暴徒踢中腹部，還有一名女子需要接受治療，但其傷情不明。

警方從科連特斯大道（Corrientes Avenue）往南向貝爾格拉諾大道（Belgrano Avenue）推進，持續向布宜諾斯艾利斯南部推進，人群開始後退。當地照片顯示，配備盾牌和警棍的鎮暴警察席捲雜物散落一地的街道。

態度較為理性的球迷對發生暴亂深感痛心，表示即使輸球仍深愛國家隊，不明白為何本來和平的集會會變成這樣。

其實，這並非阿根廷首次發生類似暴亂。阿根廷在16強賽中擊敗埃及，數萬名球迷聚集在方尖碑慶祝勝利時，也發生了暴亂，造成多名民眾和員警受傷，至少19人被捕。

精華 FAQ

  • 阿根廷在2026年世足決賽延長賽以0比1不敵西班牙，無緣衛冕冠軍。這場失利讓原本期待連霸的球迷相當失望，也成為後續街頭集會情緒升高的背景。

  • 衝突起因於幾位球迷翻越方尖碑周邊防護圍籬，現場隨即陷入混亂。部分民眾開始向員警丟擲玻璃瓶等物品，警方則以催淚瓦斯、高壓水砲和橡膠子彈回應。

  • 衝突約持續20分鐘，造成7名員警受傷，也有多名民眾受傷，其中包括被踢中腹部的男子與需要治療的女子。警方最後推進驅離人群，並至少逮捕15人。

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