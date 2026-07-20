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英國首相施凱爾發表告別演說：我的工作完成

編譯茅毅／即時報導
即將卸任的英國首相施凱爾20日現身倫敦唐寧街10號首相官邸。（路透）
即將卸任的英國首相施凱爾20日現身倫敦唐寧街10號首相官邸。（路透）

倫敦時間20日上午，英國首相施凱爾在倫敦唐寧街10號首相官邸外發表簡短的告別演說。他說，「我的工作完成」，現在的英國比自己2年前就任時「更強大、更公平」。

施凱爾還說，「我帶著風度離開、我帶著微笑離開，我對我們已達成與實現的所有事感到自豪」。

首相官邸外聚集一些施凱爾的支持者，他先擁抱和親吻英國財政大臣里夫斯，緊接著與妻子維多莉亞牽手坐上1輛黑色轎車。

在1隊騎摩托車的警察護送下，施凱爾搭車前往也在倫敦的白金漢宮，向英國國王查理3世正式請辭。

即將卸任英國首相的施凱爾（前排右）20日在倫敦唐寧街10號首相官邸外，和妻子維多...
即將卸任英國首相的施凱爾（前排右）20日在倫敦唐寧街10號首相官邸外，和妻子維多莉亞親吻。（路透）

精華 FAQ

  • 他說「我的工作完成」，並強調自己離任時帶著風度與微笑，也為任內達成與實現的各項成果感到自豪，認為這段任期已完成使命。

  • 他表示，與自己2年前就任時相比，現在的英國已經「更強大、更公平」，用來凸顯他認為任內帶來的正面改變與治理成果。

  • 在首相官邸外向支持者致意，並擁抱、親吻財政大臣里夫斯後，他與妻子搭乘黑色轎車，在警方摩托車護送下前往白金漢宮，向查理3世正式請辭。

施凱爾

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