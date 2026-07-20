施凱爾即將卸任首相 英國迎來「柏能時代」

英國首相20日將換人。圖為當天首相官邸唐寧街10號入口。（歐新社）

17日甫接任工黨黨魁的柏能，20日將成為自2016年以來，英國的第7位首相。

倫敦時間20日上午，即將卸任的首相施凱爾 ，預定從倫敦唐寧街10號前往也在倫敦的白金漢宮，正式向英國國王查理3世請辭。

多家外媒報導，施凱爾在赴白金漢宮前，將在唐寧街10號發表簡短的告別演說。

緊接著柏能也將赴白金漢宮，查理3世將請柏能籌組政府。柏能將在「吻手禮」儀式中正式成為首相。