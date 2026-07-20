施凱爾即將卸任首相 英國迎來「柏能時代」
17日甫接任工黨黨魁的柏能，20日將成為自2016年以來，英國的第7位首相。
倫敦時間20日上午，即將卸任的首相施凱爾，預定從倫敦唐寧街10號前往也在倫敦的白金漢宮，正式向英國國王查理3世請辭。
多家外媒報導，施凱爾在赴白金漢宮前，將在唐寧街10號發表簡短的告別演說。
緊接著柏能也將赴白金漢宮，查理3世將請柏能籌組政府。柏能將在「吻手禮」儀式中正式成為首相。
柏能將在20日正式成為英國首相，這也代表自2016年以來，英國將迎來第7位首相，政局再度出現重要更替。 施凱爾預定先從唐寧街10號前往白金漢宮，向查理3世正式請辭；在出發前，他也會在唐寧街10號發表簡短告別演說。 柏能將在施凱爾請辭後前往白金漢宮，由查理3世請他籌組政府，並透過「吻手禮」儀式完成首相任命，正式接掌權力。
精華 FAQ
柏能將在20日正式成為英國首相，這也代表自2016年以來，英國將迎來第7位首相，政局再度出現重要更替。
施凱爾預定先從唐寧街10號前往白金漢宮，向查理3世正式請辭；在出發前，他也會在唐寧街10號發表簡短告別演說。
柏能將在施凱爾請辭後前往白金漢宮，由查理3世請他籌組政府，並透過「吻手禮」儀式完成首相任命，正式接掌權力。
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