英國數位身分證計畫 新相喊停 反對黨譏救場

英國新任首相柏南20日就任，將取消花費巨大且備受爭議的數位身分證計畫。（路透）

即將在20日就任為英國新任首相柏南(Andy Burnham)的發言人表示，這位工黨(Labour Party)新領袖將取消花費巨大且備受爭議的數位身分證計畫，優先調配時間和資源於利民紓困項目。

中央廣播電臺引述路透報導，柏南17日獲選為執政工黨領袖，他將在20日取代施凱爾 (Keir Starmer)，成為英國10年來的第七位首相。

施凱爾在去年9月發動一項計畫，要讓所有員工都持有數位證明文件，以試圖遏制非法移民 、並與英國改革黨抗衡。但在經過大眾反彈後，施凱爾已在今年1月放棄這項強制的身分證要求。

柏南的發言人說，原本將投入全國身分證計畫的所有時間和資源，將轉而投入最需要的地方，例如用來協助人民的生活成本。

英國預算責任局(ffice for Budget Responsibility)去年11月評估，這項數位身分證計畫在2026/27和2028/29財政年度的支出約為18億英鎊(約24億美元)。

反對黨保守黨(Conservative Party)議員羅培茲(Julia Lopez)說，工黨已在這個項目浪費了數百萬英鎊，而如今柏南正試圖假裝他是來救場的。

英國是在二戰之後廢除了身分證，英國人民傳統上使用護照和駕照等文件來證明他們的身分。