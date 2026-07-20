我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

坐實紐時爆料？川普鬆口「卡達贈空軍1號將停飛」

英國數位身分證計畫 新相喊停 反對黨譏救場

編譯中心／綜合19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國新任首相柏南20日就任，將取消花費巨大且備受爭議的數位身分證計畫。（路透）
英國新任首相柏南20日就任，將取消花費巨大且備受爭議的數位身分證計畫。（路透）

即將在20日就任為英國新任首相柏南(Andy Burnham)的發言人表示，這位工黨(Labour Party)新領袖將取消花費巨大且備受爭議的數位身分證計畫，優先調配時間和資源於利民紓困項目。

中央廣播電臺引述路透報導，柏南17日獲選為執政工黨領袖，他將在20日取代施凱爾(Keir Starmer)，成為英國10年來的第七位首相。

施凱爾在去年9月發動一項計畫，要讓所有員工都持有數位證明文件，以試圖遏制非法移民、並與英國改革黨抗衡。但在經過大眾反彈後，施凱爾已在今年1月放棄這項強制的身分證要求。

柏南的發言人說，原本將投入全國身分證計畫的所有時間和資源，將轉而投入最需要的地方，例如用來協助人民的生活成本。

英國預算責任局(ffice for Budget Responsibility)去年11月評估，這項數位身分證計畫在2026/27和2028/29財政年度的支出約為18億英鎊(約24億美元)。

反對黨保守黨(Conservative Party)議員羅培茲(Julia Lopez)說，工黨已在這個項目浪費了數百萬英鎊，而如今柏南正試圖假裝他是來救場的。

英國是在二戰之後廢除了身分證，英國人民傳統上使用護照和駕照等文件來證明他們的身分。

精華 FAQ

  • 柏南的發言人表示，他將取消這項花費巨大且備受爭議的數位身分證計畫，不再把全國推動身分證作為施政重點，改把時間與資源轉向更迫切的政策。

  • 前首相施凱爾原本希望讓所有員工持有數位證明文件，以遏制非法移民，並藉此與英國改革黨競爭；但在民意反彈後，已於今年1月放棄強制要求。

  • 保守黨議員羅培茲批評，工黨已在這個項目浪費數百萬英鎊，如今柏南卻試圖把自己包裝成救場者；她認為這反映政府前後不一且缺乏效率。

非法移民 施凱爾

上一則

秘魯2起地震 至少6死21傷 委上月強震5119死 民怨指揮混亂

下一則

「不得不談核武議題」日本防相稱安保環境嚴峻

延伸閱讀

英國新首相確認了 「北方之王」柏能出任工黨黨魁 20日接大位

英國新首相確認了 「北方之王」柏能出任工黨黨魁 20日接大位
10年來第7位首相 柏能怎樣打破英國困局？

10年來第7位首相 柏能怎樣打破英國困局？
柏能當選英國工黨黨魁 下周一接任首相

柏能當選英國工黨黨魁 下周一接任首相
柏能工黨黨魁提名戰獲多數議員支持 幾篤定接任英相

柏能工黨黨魁提名戰獲多數議員支持 幾篤定接任英相

熱門新聞

日本天皇德仁、皇后雅子（右）與女兒愛子公主（中）3月8日在東京觀看世界棒球經典賽日本隊對戰澳洲隊的「天覽試合」。（美聯社）

不甩民意盼愛子當首位女天皇 日本國會通過修正案 仍維持男系繼承

2026-07-17 02:15
歐洲的冷氣普及率通常偏低，但2026年夏季高溫帶動冷氣需求，其中中國家電巨頭美的推出的PortaSplit，更成為當地今夏最搶手的商品之一。(路透)

BBC：歐洲人搶購一款中製便攜式冷氣 買家直呼「革命」

2026-07-16 21:49
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27
泰國芭達雅有男女在公園的石桌上公然發生性行為，影片被拍下後在網路上瘋傳。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Дмитрий ）

泰國芭達雅公園石桌活春宮 女上男下激情野戰全被拍

2026-07-16 00:40
捷克眾議長岡村富夫。(歐新社)

捷克議員籲眾議長取消訪中 要求發布中國旅遊警示

2026-07-18 13:25
柬埔寨首相洪瑪奈（圖左）17日會見大陸國家主席習近平時重申，柬方堅定奉行一個中國原則。(新華社)

柬埔寨挺「一個中國」還支持武統 台灣宣布取消免簽優惠

2026-07-19 22:26

超人氣

更多 >
男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司
世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠
演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」

演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」
世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎

世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎
世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚

世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚