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「不得不談核武議題」日本防相稱安保環境嚴峻

編譯中心／綜合19日電
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日本防衛相小泉進次郎稱，日本社會已「不得不談及」核武議題。(歐新社資料照片)
日本防衛相小泉進次郎稱，日本社會已「不得不談及」核武議題。(歐新社資料照片)

日本防衛大臣小泉進次郎近日表示，在部分歐洲國家尋求加強核嚇阻的同時，日本有必要針對核武議題展開相關討論。此前一名政府安保人士曾提出主張擁核言論，一度引發在野與部分國家反彈。

中央廣播電臺引述日媒共同社報導，小泉進次郎在17日播出的線上節目中表示，儘管核武是很難在日本國內討論的課題，但「不得不談及」。

日本政府計畫今年內修訂國家安全保障戰略等安全保障相關三文件，小泉進次郎這番言論似乎與這項規畫有關。

他舉法國與芬蘭為例，這兩國正在推行對強化核嚇阻持積極態度的政策。其中，芬蘭國會今年6月通過法案，允許引進核武；而法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)也在今年3月表示，法國將增加核彈頭的儲備數量。

小泉進次郎指出，日本的安保環境已變得更加嚴峻，日本必須改變「某些議題連展開討論都不被允許」的狀況。

日本是全球唯一遭受過核武攻擊的國家，長期以來一直堅守非核三原則（不擁有、不製造、不運進核武），並完全依賴美國的「核保護傘」作為嚇阻。

在此之前，首相高市早苗政府一名安保政策相關人士於去年12月表明日本應該擁有核武。這番言論隨即引發在野人士及部分國家強烈反彈。

明報報導，在執政自民黨和高市早苗內閣已展開修訂「安保三文件」流程之際，小泉這番言論被外界解讀為具爭議的審視「無核三原則」鋪路。

此外，日本最大級別人工智能（AI）數據中心的合資公司18日表示，爭取數據中心提前於本年內動工，預計從下年度起一邊推進建設，一邊啟動小規模營運，最遲於2032年度全面營運，預計其初期總受電容量可達350兆瓦，長遠規模可能增至1吉瓦（即1000兆瓦）。

精華 FAQ

  • 他指出日本周邊安保環境已變得更加嚴峻，部分歐洲國家也在強化核嚇阻，因此日本不能讓某些議題連討論都不被允許，必須正面面對核武相關問題。

  • 日本政府計畫今年內修訂國家安全保障戰略等安保三文件，小泉的發言被外界認為與這項調整有關，也可能是在為更廣泛的安保政策辯論鋪路。

  • 因日本是全球唯一遭受核武攻擊的國家，長期奉行非核三原則並依賴美國核保護傘，任何擁核或鬆動無核立場的言論，都容易引發在野黨與部分國家反彈。

日本 小泉進次郎

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